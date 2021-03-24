MARUV пожаловалась на недомогание и назвала причину

Любовь Блажко Люди 08:25, 24.03.2021 Обновлено: 11:55, 24.03.2021

Украинская певица, композитор, поэтесса и продюсер MARUV, которая строит карьеру в России, пожаловалась, что из-за частых репетиций у нее болят колени.

Знаменитость поделилась соответствующим stories на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). Она рассказала, с помощью каких методов спасает ситуацию.

"И вот настал тот час, когда мои лучшие друзья – эластический бинт и меновазин", – прокомментировала артистка.

Звезда активно делится с подписчиками подробностями своей жизни и рассказывает о самых интересных событиях. К примеру, ранее она презентовала новую песню и клип с сексуальным подтекстом. Maruv появилась в красном полупрозрачном костюме, а все артисты балета были в черных нарядах.

MARUV показала ногу с эластичным бинтом.
instagram.com/maruvofficial
MARUV пожаловалась, что у нее болят колени.
instagram.com/maruvofficial

Коротко о знаменитости:

  • MARUV выступает сольно с 2018 года. В период с февраля 2017 и до марта 2018 года под псевдонимом MARUV выступал музыкальный коллектив, в котором она также принимала участие. Через некоторое время девушка дала интервью, объяснив, что теперь под этим именем она будет выступать сама.

  • В начале марта прошлого года певица представила свое альтер-эго Shlakoblochina, выпустив сингл "Новая сила киски".

Как сообщал OBOZREVATEL, Каминская удивила фанатов шрамами ради искусства. Она продемонстрировала всю в татуировках руку, на которой специально были сделаны шрамы. Видимо, Слава готовит для своих поклонников нечто грандиозное, поэтому готова идти на такие жертвы.

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