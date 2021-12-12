MARUV раскритиковали в сети за поцелуй с девушкой: певица ответила хейтерам. Фото

Эпатажная украинская певица MARUV опубликовала в соцсетях видео, на котором имитирует поцелуй с девушкой. Фанаты обвинили звезду в пропаганде ЛГБТ, смене ориентации и чрезмерной пошлости. Артистка молчать не стала и обратилась к "неудовлетворенным" подписчикам.

Провокационный ролик знаменитость опубликовала на личной страничке в Instagram. В черном бикини и сексуальной позе она тянется к губам своей подруге (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

За один день видео собрало около 400 комментариев. Преимущественно негативных.

Видео дня

"Лесбиянки", "Аня, фу! Что ты делаешь?", "Отвратительно, пошло", "Дома ковыряйтесь, противно смотреть. С ума посходили все в этой эстрадной тусовке", "Мерзость", "За гранью", "Дети смотрят, а чем дальше, тем хуже", "Пропаганда ЛГБТ", "Пропаганда бл*дства", – писали под увиденным пользователи сети.

Анна (настоящее имя певицы) эмоционально ответила всем недоброжелателям и обидчикам, отметив, что каждый думает в меру своей распущенности. Артистка посоветовала подписчикам, которые негативно отреагировали на ее пост, сходить к психологу.

"Мои хорошие, идите лечитесь! Одни надумали себе того, чего нет. У вторых вызвали отвращение две красивых девушки, позирующих на камеру. А третьи орут, что это аморально. Хотя я больше чем уверена, что те, кто это кричит, либо в молодости давали кому попало за бутылку пива, либо сильно хотят такое. Помните, самые большие поборники морали – это старые проститутки", – заявила MARUV. в своих Instagram-stories.

По мнению певицы, негативные комментарии писали либо те, кто "хочет повторить, но не может", либо же "имеют склонности к гомосексуализму, однако всячески это отрицают".

Отметим, что многие фанаты поддержали исполнительницу, назвав ее контент красивым, а не пошлым и пропагандистским.

Коротко о звезде:

MARUV (настоящее имя – Анна Корсун) – скандальная украинская певица. Родилась в Павлограде (Днепропетровская область) 15 февраля 1991 года.

Первый авторский альбом" Stories " был выпущен MARUV в 2017 году. В 2018-м презентовала свой первый видеоклип, снятый на песню " DRUNK GROOVE ".

Живет в Украине, но часто выступает в России. У нее заключен контракт с Warner Music Russia. В июле 2020 года певица зарегистрировалась на российской платформе шведского стримингового музыкального сервиса Spotify. Была судьей шоу "Суперстар!" на российском канале НТВ.

Ранее OBOZREVATEL писал, что MARUV выложила эротический клип на песню" On my skin", где имитировала интимную близость со своим мужем Александром Корсуном. Перед камерой артистка позировала в соблазнительном белье с накладками на сосках.