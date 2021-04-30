MARUV и Киркоров выпустили совместную песню с матами. Видео

В пятницу, 30 апреля, скандальная украинская певица MARUV и известный артист Филипп Киркоров презентовали совместный трек под названием "Комильфо".

Премьера песни состоялась в честь дня рождения Киркорова, которому исполняется 54 года. Об этом знаменитость написал на странице в Instagram (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Когда на день рождения дарят уже не конфеты, а пилюли... Здравствуй, 54-летний Филипп!" – сказал исполнитель.

Поклонники очень ждали выход сингла, так как до этого звезды заинтриговали видео, в котором Киркоров сел в инвалидную коляску, а MARUV появилась в образе медсестры.

В сети многие оценили трек и отметили, что песня получилась очень хорошей и даже "успокаивающей".

"Успокаивающая песня!", "Неожиданно, но, кажется, зацепило", "Ну классный трек, прям какая-то изюминка там есть", – пишут люди в комментариях.

Коротко о знаменитостях:

Анна Корсун (MARUV) родилась в Павлограде 15 февраля 1991 года. В школьные годы ходила на танцы и музыку, а также в составе танцевального коллектива "Лик" гастролировала по Украине.

В 2013 году Анна создала группу The Pringlez, которая изначально была собрана в качестве учебного проекта студентов. Через четыре года артистка приняла решение о переезде коллектива в Киев, смене названия, репертуара и музыкального направления.

Филипп Киркоров – советский и российский эстрадный певец, актер, композитор и продюсер. Он часто попадает в различные скандалы, в том числе и политические. На данный момент живет и выступает в России.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, MARUV была замечена в России в компании таких артистов как Филипп Киркоров и Ани Лорак. Также вместе с ними присутствовали известный продюсер Димитрис Контопулос и бизнесмен Илиас Кокотос.