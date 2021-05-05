Марк Уолберг за три недели поправился на 13 кг и показал фото

Известный американский актер, музыкант, филантроп и фотомодель Марк Уолберг за три недели значительно прибавил в весе и показал, как изменилась его фигура.

Так, на своей странице в Instagram знаменитость опубликовал коллаж со снимками, разница между которыми всего несколько недель (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). И если на первом кадре актер позировал с подтянутым прессом, в боксерских шортах во время тренировки, то на втором фото была полная этому противоположность – мужчина запечатлен во время отдыха на диване, а от спортивного тела не осталось и следа.

"От фото слева и до того, что сейчас, прошло всего три недели", – подписал изображения звезда.

Оказывается, что Уолберг набрал вес специально – для роли в новом фильме "Папаша Стю". В интервью Джимми Киммелу он говорил, что ему необходимо набрать 13 кило "наиболее здоровым образом". "Я хочу ходить в булочные. Я хочу есть блинчики. Хочу все, до чего смогу дотянуться", – шутил тогда актер, признаваясь, что слишком долго терпел строгие ограничения в питании.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что актер "Вар'яти-шоу" Виталий Тыльный, который ранее похудел на 30 килограммов, снова поправился на 25 кг. Это связано с тем, что знаменитость полгода не ходил в тренажерный зал.