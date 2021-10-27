Глава Facebook Цукерберг и его жена оказались в центре сексуального скандала

Против американского миллиардера, главы Facebook Марка Цукерберга и его жены Присциллы Чан поданы судебные иски, касающиеся сексуальных домогательств, дискриминации, а также задержек с зарплатой. Претензии к паре выдвинули два бывших работника семьи.

Как пишет New York Post, представитель супругов Бен ЛаБолт в свою очередь утверждает: обвинения безосновательны и заявления экс-работников подтвердить невозможно.

По данным журналистов, суд штата Калифорния получил иски еще 20 сентября, но пока что никаких слушаний по делу не назначил.

Одним из истцов выступила бывшая сотрудница службы безопасности Миа Кинг, начавшая работать в фирме Limitless в 2018 году, которую наняли Цукерберг и Чан.

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Она заявила, что неоднократно подвергалась расистской и сексистской дискриминации на работе. В частности, по словам женщины-афроамериканки, ее начальник Лиам Бут назвал ее "гетто". Подобные высказывания менеджер фирмы Цукерберга якобы использовал и в отношении других подчиненных.

В иске сказано, что Бут также неоднократно заявлял, что прическа Кинг "непрофессиональная" и ее взяли на работу только из-за того, что она чернокожая женщина.

Кроме того, Бут высказывал ряд тезисов, которые не касались непосредственно работников, но "сделали рабочую среду токсичной", говорится в иске.

В одном случае, как утверждается, менеджер сказал, что Меган Маркл "осквернила королевскую родословную".

Иск подал и другой человек, который фигурирует в документах как Джон Доу. Он утверждает, Бут щупал его во время мероприятия в суши-ресторане и еще один раз во время посещения имения Цукерберга в Монтане.

Цукерберг и Чан названы в исках как работодатели, которые якобы допустили дискриминацию.

Марк Цукерберг – 37-летний долларовый миллиардер-программист. Родился 14 мая 1984 года в городе Уайт-Плейнс (штат Нью-Йорк).

Его жена, 38-летняя Присцилла Чан, родилась в Брейнтри (Массачусетс). Высшее образование получила в 2007 году со степенью бакалавра по биологии, является педиатром.

Пара познакомилась на одной из студенческих вечеринок осенью 2003 года. Свадьба состоялась в мае 2012-го.

Как писал OBOZREVATEL, недавно в США ряд крупных СМИ опубликовал разоблачающие статьи "Facebook Papers" на основе внутренних документов компании. Данные "слили" бывшие работники социальной сети.