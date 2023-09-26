Марина Порошенко поздравила мужа с днем рождения трогательным стихотворением Андрея Малышко

26 сентября пятый президент Украины (2014-2019), народный депутат, Петр Порошенко празднует свой 58-й день рождения. В этом году одной из первых его поздравила жена Марина Порошенко, депутат Киевского городского совета от партии "Европейской солидарности".

Порошенко создала чувственный пост в своем Facebook (чтобы увидеть, доскролльте до конца страницы). В нем она написала строчки из стихотворения Андрея Малышко:

"Я люблю твої очі у мрії

Ті, що глянули в душу колись,

В них мої сподівання й надії

Дивним карбом на вік запеклись"

Марина Порошенко поздравила любимого с его днем и пожелала скорейшего осуществления его величайшей мечты – победы Украины. К трогательным строкам она добавила совместное фото супругов.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как Порошенко в годовщину свадьбы показал трогательные фото с женой.

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