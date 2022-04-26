Маричка Падалко рассказала удивительную историю бегства и возвращения кошки в первые дни войны: ведущей вызывали скорую

Украинская ведущая новостей Маричка Падалко рассказала, что через несколько дней после того, как ее супруг Егор Соболев вывез детей на Запад Украины, она решила отвезти к ним своих родителей и кошку. Поскольку тогда множество украинцев также направлялись в безопасную часть страны, дороги были переполнены, и они не смогли осилить весь путь сразу, поэтому остановились в отеле, где животное от испуга других людей сбежало.

Об этом Падалко рассказала в интервью программы "ЖВЛ" телеканала 1+1, видео которого опубликовали в YouTube. Телеведущая отметила, что тогда, 26 февраля, в пути они провели уже 13 часов, поэтому им необходим был отдых (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я и все были очень уставшими, и кошка была уставшая. Я не положила ее в переноску. Во время заселения на ресепшене она перепугалась других людей и сбежала. Большая для меня трагедия была, что сбежала кошка. Потому что дети ее ждали, так как это самое большое, что связывало их с домом", – сказала она.

Видео дня

Падалко призналась, что эта ситуация стала для нее огромным стрессом и последней каплей.

"Мне пришлось вызывать скорую, потому что я была на грани головокружения. Это были третьи сутки, когда я не спала из-за всех этих переживаний и утренних эфиров, из-за того, что я очень переживала, я не ела, я долго ехала в дороге. Я была на грани потери сознания и, слава Богу, мне вызвали скорую помощь", – добавила телеведущая.

По приезду медиков, Маричке Падалко измеряли уровень сахара в крови – он оказался очень низким. Врачи заявили, что это чудо, что телеведущая была в сознании, поскольку норма сахара от 4 до 6 ммоль/л, а у нее он был 1,2. Журналистке вкололи глюкозу, и она отправилась спать.

На следующий день знаменитость понимала, что следует отправляться дальше, однако не могла оставить домашнего питомца, поэтому заночевала в отеле.

"Искали все сотрудники отеля. Я никуда не поехала и осталась в этом отеле. Уже прошли почти сутки. Дети по телефону говорили мне о том, что не хотят жить без кошки. Я была в таком отчаянье. В два часа ночи я слышу в коридоре какие-то шаги", – вспомнила телеведущая.

Тогда Падалко испугалась и подумала самое худшее – диверсанты вычислили, что она живет в этом отеле и пришли ее убивать или украсть. Как оказалось, это была охрана, которая нашла кота.

"Они так грубо постучали в дверь, и я спрашиваю, кто там, а мне отвечаю, что охрана. Они сказали: "Открывайте, вашу кошку нашли". Они вышли на ночной обход отеля, а она вернулась и ждала под дверью. Я позвонила детям, разбудила их. Они увидели ее на экране. Я плакала, и они плакали, поскольку кошка связывает их хоть как-то с домом", – рассказала ведущая новостей.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что супруг Марички Падалко серьезно поругался с родителями, проживающими в РФ. По словам телеведущей, он призвал ее больше не общаться со свекровью и свекром.