Маричка Падалко рассказала о своих заработках на телевидении и 'большой зарплате' Егора Соболева в ВСУ

Украинская телеведущая Маричка Падалко рассказала, сколько и чем зарабатывает и как ее годовой доход изменился за последние 6 лет. Журналистка также поделилась деталями семейного бюджета: ее муж – Егор Соболев, народный депутат VIII созыва парламента, служит в Вооруженных силах Украины.

Об этом стало известно из интервью ведущему Славе Демину на его YouTube-шоу "Слава+". В 2017 году, согласно декларации, годовой доход Марички составил 500 тысяч гривен (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Интервьюер поинтересовался, увеличился ли за 6 лет доход ведущей за год хотя бы в 4 раза, на что Маричка Падалко ответила: "Нет, конечно, не увеличился". "Это не моя зарплата, потому что то, что мы декларируем в декларации, учтены все возможные налоги, потому что мы измеряем зарплату, сколько ты на руки получаешь", – обїяснила она. Ведущая признается, что при обнародовании декларации чувствовала себя некомфортно перед коллегами, ведь сумма в реальной жизни получается меньше.

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Ведущая рассказала, что на момент 2017 года и в помине не зарабатывала 40 тысяч в месяц. "Я думаю, что я сейчас в гривнах, возможно, на таком же уровне зарабатываю", – поделилась она.

Сейчас зарплаты на телевидение существенно упали. По словам Марички, это произошло из-за отсутствия рекламы и просто из-за волевого решения. Уменьшение заработной платы коснулось каждого телевизионщика. "Даже людям (ред.– уменьшили), которые работали с утра до вечера, и вытягивали каналы, например работавшие на Марафоне, не говоря уже о тех, которые не могли выполнять свою работу из-за закрытия шоу", – рассказала ведущая.

В качестве дополнительного источника заработка Маричка Падалко использует ФЛП. Ведущая является физическим лицом-предпринимателем уже более 3-х лет. Все рекламные предложения, приглашения на проведение семинаров – все идет через ФЛП журналистки, и за это она платит налоги. Самым успешным годом с такой точки зрения Маричка называет 2021-й.

Общий доход Марички Падалко не достигает 2-х тысяч долларов, а все из-за того, что очень мало предложений. "Я сейчас иногда на ФЛП трачу больше, чем на нем зарабатываю, потому что налоги все равно надо платить, бухгалтера поддерживать тоже надо, закрывать жалко", – делится она.

Муж ведущей Егор Соболев, бывший народный депутат, сейчас военнослужащий. "С 2019 года он ни копейки не заработал, поскольку перестал быть народным депутатом", - рассказала Маричка о политической деятельности мужчины. Раньше был закон, гарантировавший содержание депутатов в течение года после потери полномочий, однако парламент VIII созыва, в котором был Соболев, отменил данное положение."Поэтому с 19-го года и потом 9 месяцев, пока он не научился новой профессии и не получил новую, свою первую работу как IТ-специалист, он не получал денег вообще, – говорит ведущая. – Ну то есть такой тоже период был в нашем жизни. Я не скажу, что прям я обеспечивала, ну по факту да, но мы семья, у нас общий бюджет ".

На данный момент Маричка Падалко обеспечивает семью, в то время как Егор Соболев ответственен за сбережения. "Он фактически свою зарплату не тратит. Она у него большая, особенно когда несколько месяцев боевые, которые по 100 тысяч, не выплачиваются, а потом ты за один раз получаешь, это большая сумма получается", – объяснила она.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как Маричка Падалко довела до слез пользователей встречей дочерей с мужчиной, защищающим Украину, выложив видео в сети.

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