'Мамин хахаль пытался изнасиловать': Седокова рассказала о детской травме и смерти отца

Известная украинская певица Анна Седокова заявила, что в восьмилетнем возрасте к ней сексуально домогался мужчина, который ухаживал за ее мамой. Она призналась, что он выходил из маминой спальной комнаты ночью и приходил к ней.

Соответствующее заявление она опубликовала на личной странице в Instagram. "Меня ругал только мамин хахоль. Я боялась подавать звук, ведь тогда мама проснется и тоже меня наругает", – написала Анна.

Также певица впервые рассказала о своем отце, который погиб, когда Анне было 22 года. Еще когда она была ребенком, ее родители развелись и делили имущество.

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"Ушёл, когда мне было 6, и после я видела его 2 раза в жизни. Они судились с мамой, делили квартиры и носки. Но никогда не делили детей", – написала артистка.

Она вспоминает, что пряталась вместе с мамой в подъезде, и они высматривали, когда он пройдет мимо. По словам артистки, тогда он прошел рядом, и ее мама стала трясти ее, чтобы та заплакала.

"Когда она его увидела, сильно начала меня трясти и кричать "плачь" и беги к папе, говори ему, вернись. Я побежала", – вспоминает Анна.

Спустя 10 лет певица получила сообщение в социальной сети от отца, в котором говорилось о том, чтобы "мама отдала ему видеокамеру". А еще через пять лет отец Анны написал ей, что "хочет знать, как зовут его внуков".

"Потом незнакомый человек позвонил мне и сказал, что папа умер от сердечного приступа. И все", – написала Седокова.

Коротко о знаменитости:

Анна Седокова – поп-певица, автор песен, актриса и телеведущая. Родилась в 1982 в Киеве. Вела утреннее шоу "Подъем", была участницей группы "ВИА Гра". В 2004 году начала сольную карьеру.

Анна была замужем за белорусским футболистом Валентином Белькевичем, от которого родила дочь Алину, бизнесменом Максимом Чернявским, в браке с которым родилась дочь Моника. Также Анна встречалась с танцором Сергеем Геманом, бизнесменом Артемом Комаровым, от которого родила сына Гектора. С 2019 года строит отношения с баскетболистом Янисом Тиммой.

Самые известные работы Седоковой – песни "Пираньи", "Привыкаю", "Самолеты", "Ни слова о нем", "Яжемать", "Первая любовь" и другие.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Анна Седокова показала фанатам видео, засветив на нем свою пышную грудь. Видео можно посмотреть по ссылке тут.