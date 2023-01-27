''Мама'' Верки Сердючки Инна Белоконь показала редкое фото взрослой дочери

Украинская актриса Инна Белоконь, которую зрители знают по образу обаятельной мамы Верки Сердючки, показала редкое фото своей подросшей дочери Яны. Девушка сегодня, 27 января, отмечает день рождения. Ей исполнилось 23 года.

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Снимок актриса разместила на личной странице в Instagram. Поклонники в комментариях отметили, что девушка очень похожа на звездную маму.

"Только счастья! С Днем рождения, наша девочка", – подписала кадр Белоконь.

На фото Яна позирует в черном платье мини с золотыми пуговицами и длинным рукавом. Она таинственно смотрит вдаль, обхватив себя двумя руками.

"Какая красавица!", "Очень похожа на вас", "С днем рождения доченьки. Самый счастливый день для мамы", "Ну просто копия мамы. Пускай будет счастлива", – оставляли комментаторы под публикацией.

Отметим, что девушка в 2015 году окончила Полтавский коммерческий техникум. Потом она училась в университете в Польше. Семья Белоконь живет в своем особняке в Полтаве. Яна – единственная дочь "Инны Адольфовны" и ее супруга Олега.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Верка Сердючка со сцены передала президенту России Владимиру Путину пожелание, о котором мечтают все украинцы. Звезда украинского шоу-бизнеса посоветовала идти кровавому диктатору вслед за российским военным кораблем.

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