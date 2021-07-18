Мама певца ALEKSEEV откровенно рассказала об отношениях сына с солисткой 'ВИА Гры'

Мама известного украинского певца ALEKSEEV (Никита Алексеев) призналась, в каких она отношениях с его девушкой, солисткой "ВИА Гры" Ульяной Синецкой. По словам мамы артиста, ей нужно было время, чтобы свыкнуться с мыслью о новой возлюбленной сына.

Как оказалось, ALEKSEEV часто знакомил свою маму с девушками и Ульяна была не первой, кого он приводил домой, говориться в программе "Светская жизнь". Поэтому мама артиста к первой встречей с возлюбленной сына не спешила, объяснив тем, что была не готова.

"Мне надо было свыкнуться с этой мыслью, а потом мы познакомились и Уля мне очень понравилась, она очень хорошая девушка", – рассказывала женщина.

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Также мама ALEKSEEV призналась, что уже мечтает о внуках, однако звездная пара пока не спешит с этим вопросом.

К слову, в 2019 году ALEKSEEV и Ульяна Синецкая впервые появились вместе на отдыхе в Венеции, где они и не скрывались от публики. Через пару месяцев пара официально подтвердила свои отношения. Поскольку артист работает в Украине, а солистка "ВИА Гры" родом из Тюменской области, что в России, девушка решилась на серьезный шаг и переехала жить к любимому в Киев. Сейчас пара встречается уже более 3 лет.

Коротко о знаменитости:

ALEKSEEV (Никита Алексеев) – украинский певец. Полуфиналист украинского проекта "Голос страны". Представлял Белорусь на международном конкурсе "Евровидение-2018" с песней "Forever".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ALEKSEEV признавался в тесной связи с артисткой Ани Лорак. Певец рассказал, что он испытывает к ней "особые чувства".