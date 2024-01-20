Мама лысая и без лифчика, папа – с кроссовком на столе: Фил Коляденко признался, почему стыдился звездных родителей

Украинский музыкант Фил Коляденко рассказал о воспоминаниях с детства, когда ему было стыдно за своих родителей. 30-летний Филипп родился в семье хореографов Дмитрия и Елены Коляденко.

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Эксклюзивными деталями артист поделился на подкасте "Вдома поговоримо". В частности, вспомнил участие отца в "Фабрике звезд" и смелую смену имиджа матери.

Когда музыканту было 14-15 лет, его папа Дмитрий Коляденко был членом жюри проекта "Фабрика звезд", мать работала "за кулисами" реалити. Как вспоминает Фил, в финале шоу отец снял свой кроссовок и поставил его на стол, хотя должен был произносить оценки участнику на сцене. "Зачем ты про кроссовки? Там же человек, там же человеческая судьба, он же пел для тебя. И почему ты вообще о кроссовках, почему ты не оденешься нормально?" – думал тогда подросток.

Что касается Елены Коляденко, говорит музыкант, был один яркий момент, когда ему было стыдно за мать. Фил вместе с теннисной школой поехал в Словакию на сборы. В путешествии 13-летнего парня сопровождала мама. "Первый мой выезд такой, типа школа теннисная, дети, их родственники, родители. И мама решает именно перед поездом, вроде там за день подстричься налысо", – рассказал Коляденко.

"Я приезжаю, а она еще и лифчики не носит, – вспоминает он. – Все относились к ней, как к сестре. Сейчас мне было бы это супер приятно. Тогда я думал, что "пожалуйста, нет, это мама". Хотя в детстве "было трудновато", добавляет артист, впоследствии он привык к такой эпатажности родителей и понял, что "они кайфуют от этого".

Ранее OBOZ.UA рассказывал о феномене Филиппа Коляденко: как сын эпатажного хореографа пошел против воли родителей, какую трагедию пережил во время войны и чем захватил Веру Брежневу.

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