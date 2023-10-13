Феномен Филиппа Коляденко: как сын эпатажного хореографа пошел против воли родителей, какую трагедию пережил во время войны и чем восхитил Веру Брежневу

Недавно известная украинская певица Вера Брежнева выпустила трогательную композицию под названием "Голос", в которой звучит и мужской вокал. Оказалось, он принадлежит сыну эпатажного шоумена и певца Димы Коляденко и хореографа Елены Коляденко. Единственный наследник бывшей звездной пары – Филипп Коляденко – недавно начал сольную карьеру, создав проект Phil It. До этого он развивал довольно успешную музыкальную карьеру как соавтор группы Kadnay.

Филиппу – 30 лет. Последние несколько лет были для него непростыми. В частности, из-за потери близкого человека. Детальнее о его личной и творческой жизни расскажем в материале OBOZ.UA.

Родился музыкант в апреле 1993 года. После окончания школы, несмотря на детство в звездной семье, Филипп не захотел связывать свою жизнь с шоу-бизнесом. Вместо этого вступил в один из столичных университетов на факультет журналистики. Что интересно, Дмитрий Коляденко был категорически против этого решения и до последнего отговаривал сына, но тот пошел против воли родителей.

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В студенческие годы 18-летний Филипп знакомится с яркой и умной девушкой – Раминой Эсхакзай. Сейчас она известная блогер и журналистка. Пара встречалась год, а инициатором разрыва стал парень. Кстати, по словам Рамины, Коляденко-младший был ее первым бойфрендом. Она была на год старше его.

"В течение года я часто закатывала истерики Филиппу, мол, все – расходимся. Как-то он не выдержал и сам мне это сказал. Мы решили сделать паузу. Через год Филипп сообщил, что у него другие отношения. Хотя я в это не верю. Пожалуй, он хотел, чтобы я не так переживала по поводу нашего разрыва", – вспоминала однажды Рамина.

И хотя из Филиппа мог получиться успешный журналист или даже телеведущий, генетика взяла свое и парень подался в творчество. В 2012 году он вместе с выпускником первой "Фабрики звезд" Дмитрием Каднаем создает группу KADNAY. Конечно, солист становится ее главной звездой. Впрочем, Дмитрий никогда не приуменьшал заслуги своего напарника. Филипп выступал бэк-вокалистом, гитаристом и клавишником.

Музыканты становятся не только партнерами, но и близкими друзьями. В социальных сетях Коляденко множество общих фото с Каднаем. Именно поэтому, когда Филипп решился создать сольный проект, друг его поддержал.

В марте этого года сын Дмитрия Коляденко выпускает свой первый альбом "Пролог" под именем Phil It. В него вошли пять песен. Лирические и трогательные композиции хоть и не приобрели безумную популярность, однако получили тысячи одобрительных отзывов от слушателей.

"Этот альбом – начало и краткое содержание отрывка из жизни одного человека. Откровенный и тихий рассказ личности. Правда, которой нужно поделиться, чтобы наконец стало легче. Это возможность из-за музыкальных вибраций освободиться от своих страхов и переживаний. Это лекарство для запутанной души. Наконец-то – остановка… для лучшего ощущения себя самого, для того, что глубоко", – рассказывал музыкант.

В своих песнях Филипп попытался выплеснуть боль от войны и потерь, сопровождавших его в последнее время. Самым болезненным эпизодом стала смерть дедушки. Парень был с ним близок, так что до сих пор довольно эмоционально воспринимает его уход. Дедушка много лет тяжело болел, однако после полномасштабного вторжения его состояние заметно ухудшилось – в конце концов сердце не выдержало.

"Он всегда был рядом. Когда я прихожу к бабушке домой, всегда мысленно здороваюсь с ним. Верю, что он наблюдает, слышит и оберегает. Я просто понял, что эти потери, эта боль – это и есть мы сами. Песня "Заблудилась" – о состоянии души. То состояние, когда не знаешь, откуда ты пришел и куда идти дальше. Песня о поиске себя, о поиске будущего. Это отдельный отрезок времени, в котором мы все находимся", – признался певец.

Так что музыка стала для исполнителя спасением. Признание Филипп Коляденко получил не только от своих слушателей, но и от коллег, в частности, от Веры Брежневой. Певица буквально влюбилась в голос музыканта, поэтому именно в тандеме с ним выпустила свою новую украиноязычную песню.

"Спасибо за твой голос", – обратилась Брежнева к коллеге, добавив смайлик белого сердечка.

Как писал OBOZ.UA, певица Ирина Билык и Дмитрий Коляденко в последнее время все чаще намекают на то, что снова встречаются. Они распространяют общие фотографии, показывая свое времяпрепровождение. При этом ни исполнительница, ни шоумен не комментируют отношения, продолжая интриговать подписчиков.

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