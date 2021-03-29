Мама Илона Маска вышла в свет в белоснежном костюме и на каблуках. Фото

Мать главы компании SpaceX, предпринимателя и изобретателя Илона Маска, 72-летняя Мэй появилась на публике в белоснежном наряде, дополнив свой образ обувью на каблуке.

На своей странице в Instagram женщина опубликовала короткий ролик, в котором продемонстрировала легкую походку и лучезарную улыбку (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

На ней был строгий костюм, состоящий из классических брюк и удлиненного пиджака. Свой образ знаменитость дополнила водолазкой бледно-сиреневого цвета, массивным украшением на шее и выразительным макияжем.

"Это я врываюсь в новую рабочую неделю... Уверена, что совсем скоро мы вернемся к нормальной жизни", – говорится в подписи к видео.

Фанаты в комментариях под публикацией отметили, что в свои 72 года Мэй Маск выглядит просто потрясающе.

Мэй Маск появилась в новом наряде. instagram.com/mayemusk

Мэй Маск появилась в новом образе. instagram.com/mayemusk

Мэй Маск – канадско-южноафриканская модель. Мать троих детей: сыновей Илона Маска, Кимбала Маска и дочери Тоски Маск. 50 лет своей жизни она посвятила работе в модельном бизнесе, появляясь на обложках известных журналов, включая Time, New York Magazine и Elle.

Как сообщал OBOZREVATEL, мама Илона Маска продемонстрировала роскошный деловой образ. На ней был черный костюм с юбкой средней длины и босоножки на массивной подошве. Свой образ женщина дополнила белым аккуратным ожерельем на шее, огромными серьгами и красивой укладкой.