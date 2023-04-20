'Мало в подвале посидели': Jah Khalib, который был в Киеве 24 февраля и восхищался украинцами, продал позицию за кровавые рубли

Казахский русскоязычный рэпер Jah Khalib (настоящее имя Бахтияр Мамедов), незаконно выступавший в оккупированном Крыму, но находившийся в Киеве 24 февраля 2022 года, "переобулся", когда его концерты в России начали отменять. После полномасштабного нападения на Украину артист написал, что прячется в бомбоубежищах с беременной женой и восхищается украинцами, однако уже в 2023-м оправдался за эти слова.

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Примечательно, что недавно в РФ потребовали запретить ему выступать из-за "проукраинской" позиции. Оправдание певца в Instagram очень огорчило его украинскую аудиторию, которая надеялась на поддержку исполнителя (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Мы в Киеве. Живы-здоровы, не паникуем. Никуда не едем. Украинцы, я теперь не просто люблю вас, я восхищаюсь вами", – написал Jah Khalib в самые сложные для народа Украины дни.

Как впоследствии выяснилось, артист с беременной женой-украинкой эвакуировался на свою родину. Там он перестал рассказывать об ужасах войны и стал игнорировать геноцид украинцев.

В 2023 году исполнитель решил подзаработать кровавые рубли и анонсировал несколько концертов в Москве и Санкт-Петербурге, которые молниеносно отменили. Это послужило толчком для "оправданий" за слова о восхищении украинцами.

"Почти вся моя команда – граждане России и проживают в России. Большинство моих слушателей живет в России. Я всегда прилетаю в Россию с благими намерениями, с удовольствием даю концерты и выступаю на радио, что явно демонстрирует мое хорошее отношение к народам России", – говорится в посте.

В комментариях сразу откликнулись разочарованные украинцы, которые упрекнули артиста в том, что он "переобулся".

"Разочарование", "Мало в подвале посидели", "Аудиторию Украины, которая вас приняла, вы потеряли. Надеюсь, и друзей тоже. Выступайте для людей, которые бомбили вас тоже 24 февраля", "Я разочарована. Была о вас лучшего мнения, а вы просто переобуваемое сц*кло без своего мнения", "Если бы Россия бомбила твою родную страну, ты тоже извинялся бы за то, что кто-то подумал, что ты поддерживаешь свою страну, ради заработка в стране-агрессоре?" – написали украинцы.

Как писал OBOZREVATEL, в 2017 году Jah Khalib выступил в Киеве после скандальных заявлений о любви к Путину. Что на это сказала певица Джамала, имеющая с ним общий трек, и почему ее захейтили – читайте здесь.

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