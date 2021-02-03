Максакова пришла на россТВ и заявила о любви к украинскому языку

Вдова убитого в Киеве бывшего депутата Госдумы РФ Сергея Вороненкова – Мария Максакова – призналась в любви к украинскому языку. Она заявила, что свободно им владеет и гордится этим.

Такими подробностями Максакова поделилась в программе "Судьба человека", которая выходит на канале "Россия 1". Напомним, что оперная певица несколько лет жила в Украине (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Я с огромной любознательностью изучала культуру Украины. Выучила украинский язык, который очень полюбила. Он меня очень обогатил... Я свободно сейчас говорю на украинском, преподаю на украинском и даю интервью. И довольна собой в этом смысле", – заявила она.

Напомним, чтоМария Максакова вместе с мужем, экс-депутатом Госдумы РФ Денисом Вороненковым, переехала в Украину в 2016-м году. 23 марта 2017 года Вороненкова застрелили в центре Киева, когда он направлялся на встречу с еще одним российским экс-депутатом Ильей Пономаревым.

Максакова в прошлом – солистка Мариинского театра. В Украине она преподавала академический вокал в Национальной академии руководящих кадров культуры и искусств, выступала с концертами, сотрудничала с Харьковским театром оперы и балета имени Н.В.Лысенко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что народная артистка Людмила Максакова отказалась встречаться с дочерью, оперной певицей Марией Максаковой, после длительной разлуки. Известно, что знаменитость вернулась в Россию после нескольких лет проживания в Украине.