Макс Барских поздравил маму с днем рождения и показал фото с ней

Украинский певец, композитор и автор песен Макс Барских показал маму Лилию.

На своей странице в Instagram он опубликовал общее фото с ней, поздравив самого родного человека с днем рождения. На семейном снимке они выглядят очень красивыми и счастливыми. Лилия сделала красивую прическу и выразительный макияж в честь праздника (кадр можно посмотреть ниже).

"Сегодня день рождения у мамулички! Люблю тебя", – написал любящий сын.

Присоединились к поздравлениям и поклонники популярного артиста. Они желают женщине всего самого светлого и доброго:

"Какая мамуля красивая! С Днем Рождения Лилию!", "С днем рождения мамочку! Всех благ и спасибо ей за такого тебя", "Любимая мама и любящий сын! Здоровья, счастья, любви", "Здоровья маме и долгих лет жизни и спасибо ей за такого замечательного сына!", "Какая мамочка красивая и молодая".

Напомним, Макс Барских (настоящее имя – Николай Бортник) родился 8 марта 1990 года в Херсоне. Там он окончил ХТЛИ (Херсонский Таврический лицей искусств) по специальности художник. Через некоторое время перебрался в Киев, где поступил в Киевскую муниципальную академию эстрадного и циркового искусства. В 2008 году будущая звезда прошел кастинг на "Фабрику звезд-2" и познакомился с Наталией Могилевской. Через год вышел первый альбом артиста под названием "1: Max Barskih".

Как сообщал OBOZREVATEL, Макс Барских запишет дуэт с известной российской певицей. Артист вместе с исполнительницей Zivert создадут дуэт и представят совместную песню. Знаменитости подтвердили догадки своих поклонников.