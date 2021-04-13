Маколей Калкин впервые стал отцом

Американский актер Маколей Калкин, известный по главной роли Кевина в фильме "Один дома", в возрасте 40 лет впервые стал отцом – у него родился сын 5 апреля в Лос-Анджелесе.

Матерью ребенка стала актриса Бренда Сонг. Об это пишет издание Esquire.

Малыша пара назвала Дакота в честь сестры актера, которая погибла. Они коротко прокомментировали радостное событие, отметив, что очень рады.

Американский актер Маколей Калкин и Бренда Сонг стали родителями

Коротко о знаменитости:

Маколей Калкин – американский актер кино, телевидения и озвучивания, музыкант.

Один из самых успешных детей-актеров в истории Голливуда, прославившийся главными ролями в фильмах "Дядюшка Бак", "Один дома" (1990), "Моя дочь" (1991), "Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке" (1992), "Добрый сынок" (1993), "Наравне с отцом" (1994), "Богатенький Ричи" (1994) и "Повелитель страниц" (1994).

На пике популярности рассматривался, как лучший ребенок-актер после Ширли Темпл.

В июле 2017 года Калкин был замечен в обществе актрисы Бренды Сонг, с которой познакомился на съемках "Changeland". Сами актеры свои отношения не прокомментировали, однако затем в прессе появилась информация о том, что они встречаются.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, ведущий популярного реалити-шоу "Холостячка" Григорий Решетник третий раз стал отцом. Он опубликовал первое фото малыша, на котором запечатлена крохотная ручка новорожденного.