Маколей Калкин впервые стал отцом: что известно о матери ребенка

Американская актриса, продюсер и фотомодель Бренда Сонг, которая стала возлюбленной Маколея Калкина и матерью его ребенка, познакомилась с актером в 2017 году. Но довольно долгий период времени пара не афишировала своих отношений.

33-летняя избранница звезды "Один дома" родилась в Кармайкле в азиатской семье. Ее отец – хмонг, а мать – тайка. В шестилетнем возрасте девочка с мамой переехала в Лос-Анджелес. Об этом пишет издание Usmagazine (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

С Маколеем Бренда познакомилась в Таиланде на съемках фильма "Мальчишник в Таиланде".

В 2018 году актер признался в одном из интервью, что хотел бы создать семью именно с этой девушкой. А Сонг отмечала, что она очень счастлива рядом с Калкином.

Бренда получила известность благодаря фильму "Социальная сеть". Также она снималась в таких сериалах как "Куколка", "Ки и Пил" и "Новенькая".

Маколей Калкин на прогулке со своей возлюбленной. Marksman / Snorlax / MEGA

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Маколей Калкин впервые стал отцом. Малыша пара назвала Дакота в честь сестры актера, которая погибла. Они коротко прокомментировали это событие, отметив, что очень рады. До рождения ребенка влюбленные заботились о трех кошках, рыбках, собаке породы шиба-ину и попугае.