Маколей Калкін уперше став батьком: що відомо про матір дитини

Американська акторка, продюсерка і фотомодель Бренда Сонг, яка стала коханою Маколея Калкіна і матір'ю його дитини, познайомилася з актором у 2017 році. Але досить довгий період часу пара не афішувала свої стосунки.

33-річна обраниця зірки "Один вдома" народилася в Кармайклі в азіатській сім'ї. Її батько – хмонг, а мати – тайка. У шестирічному віці дівчинка з мамою переїхала в Лос-Анджелес. Про це пише видання Usmagazine (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

З Маколеєм Бренда познайомилась у Таїланді на зйомках фільму "Похмілля у Таїланді".

У 2018 році актор зізнався в одному з інтерв'ю, що хотів би створити сім'ю саме з цією дівчиною. А Сонг відзначала, що вона дуже щаслива поруч із Калкіним.

Бренда здобула популярність завдяки фільму "Соціальна мережа". Також вона знімалася в таких серіалах як "Лялечка", "Кі і Піл" і "Новенька".

Маколей Калкін на прогулянці зі своєю коханою. Marksman / Snorlax / MEGA

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що Маколей Калкін уперше став батьком. Малюка пара назвала Дакота на честь сестри актора, яка загинула. Вони коротко прокоментували цю подію, зазначивши, що дуже раді. До народження дитини закохані дбали про трьох котів, рибок, собаку породи шиба-іну та папугу.