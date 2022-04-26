Макаревич вступился за Пугачеву и Хаматову и объяснил, кого считает 'мудачьем'

Популярный российский рок-музыкант, основатель группы "Машина времени" Андрей Макаревич заступился за артистов, которые выехали из РФ после начала войны в Украине и поддались критике россиян. В частности, он считает Чуплан Хаматову, Аллу Пугачеву, Максима Галкина и других российских звезд величайшим достоянием России.

"Вообще страна ценна прежде всего своим культурным потенциалом. Сейчас уехали, на мой взгляд, лучшие артисты, очень хорошие музыканты", – сказал Макаревич во время интервью для российской журналистки Ксении Собчак.

Также рок-музыкант рассказал, что его слова о "мудачье" были адресованы вовсе не всем россиянам, а лишь тем, кто позволил себе хамство и неуважение относительно близких Макаревичу людей.

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"Реакция всегда одна: "Макаревич опять оскорбил россиян". Ребят, при чем тут россияне, я обращался конкретно к вам, которые позволили себе хамство и неуважение относительно людей, которых я люблю. Конкретно вас я назвал этим словом. Они очень любят Россией прикрываться... Совсем не всех россиян я имею в виду, потому что я убежден, что большая часть – все понимает и сожалеет по этому поводу", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Макаревич признался, кому адресованы его жесткие комментарии. По словам артиста, оскорбительные высказывания касались не народа РФ, а политиков.