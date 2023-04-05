Макаревич спел песню от имени погибшего в Украине оккупанта и взбесил россиян. Видео

Российский музыкант, лидер и единственный неизменный участник рок-группы "Машина времени" Андрей Макаревич, еще с 2014 года активно выступающий против путинского режима, часто высказывает свою позицию в саркастических композициях. Вот и сейчас артист написал и презентовал песню от имени российского оккупанта, погибшего в Украине. Как и следовало ожидать, текст трека вызвал истерику среди пропагандистов и других граждан страны-террориста.

Видео дня

Видео с концерта, на котором Макаревич исполнил свою новую песню, распространил ряд пропагандистских Telegram-каналов. "Z-патриоты" обрушились на музыканта в комментариях со шквалом оскорблений (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В песне Макаревич рассказывает целую историю своего лирического героя, который на фронт, разумеется, не рвался, но, в отличие от других своих товарищей, не сумел скрыться от военкомата. Артист через творчество пытался рассказать, что у россиян нет никакой цели на этой войне – они пришли завладеть территориями независимого государства, при этом убивая мирных людей и разрушая города. В итоге оккупант, которого "кое-как одели, кое-как обули" сам прощается с жизнью в Украине.

"Все кричат: "Фашисты!" Все кричат: "Нацисты!" Все кричат: "Напали – защищайте чад!" Кто сумел отбиться, а кто смотался быстро, а меня поймали – и в военкомат. Кое-как одели, кое-как обули, накормили кашей, дали автомат. И вот я в чистом поле, и рядом свищут пули. и где враги, где наши, мне не говорят", – начал Макаревич.

Конец истории, как мы уже уточнили, "печальный": "От меня подметок даже не осталось – круглая воронка, из нее дымок", а "маме, папе дали денег на медали".

Россияне, которые "даже слушать не стали эту мерзость", но время на написание комментария потратили, особой оригинальностью не отличились. В очередной раз облили грязью музыканта, его семью и даже не попытались подумать, о чем именно хотел рассказать Макаревич в своей песне. Более того, некоторых особенно возмутила строчка "кое-как одели, кое-как обули" – фанатики так называемой "спецоперации" совершенно искренне порекомендовали артисту проспонсировать амуницию для оккупантов вместо того, чтобы высмеивать бедность армии РФ.

Задело агрессоров и то, что Макаревич с семьей эмигрировал из России, которую во всем цивилизованном мире называют страной-террористом, в Израиль. На эту тему они также оставили немало комментариев.

"Жижа навозная с гитарой", "А почему на русском, а не на иврите или мове?", "Макаревич – известный подхохольник. Хватит пиарить это говно", "Вот мерзость убогая, гавкает, пока гавкается", "Даже слушать это дерьмо нет желания", "Мерзопакостная дрянь", "Этот петушара всегда гнилой был", "Уголовная статья во всей красе", "Израиль уже всякое отребье собирает. Что со страной будет", "Шарманщик с блошиного рынка, воняющий дерьмом", "Где это место, где таким мозг прошивают? Не дай Бог на это место наступить – вся зараза прицепится", – пишут граждане страны-террориста.

Напомним, ранее Макаревич записал песню, в которой рассказал правду о современной России и ее гражданах. Впрочем, оппозиционер не упомянул в тексте название своей родины, однако догадаться, что речь идет именно о стране-агрессоре, было вовсе не трудно.

А ранее артист высказался о пропагандистах. Музыкант поделился, что его поражает "уровень площадного, базарного хамства" в информационном пространстве страны-агрессора.

OBOZREVATEL также сообщал, что Макаревич отреагировал на "результаты" псевдореферендумов на оккупированных украинских территориях. Он задал один меткий вопрос, ставящий под сомнение всю пропаганду Кремля.

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