Макаревич высказался о российских пропагандистах и их манере подачи материала: так разговаривает их электорат

Известный российский музыкант, лидер и единственный неизменный участник рок-группы "Машина времени" Андрей Макаревич, который еще с 2014 года активно выступает против путинского режима, нередко попадает в немилость кремлевских пропагандистов из-за своей позиции. Артиста это ничуть не тревожит, однако он продолжает удивляться тому, как псевдожурналисты преподносят информацию своим зрителям или читателям.

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Исполнитель подчеркнул, что его поражает "уровень площадного, базарного хамства" в информационном пространстве страны-агрессора. Своим мнением он поделился на личной странице в Facebook.

"Как художник, я в первую очередь обращаю внимание на форму, а не на содержания. Поражает уровень площадного, базарного хамства, захлестнувшего все уровни информации – от государственных каналов до последней желтой листовки. Это даже не блатной язык – настоящие блатные так не разговаривают. Это язык шпаны из подворотни", – прокомментировал Макаревич.

И если путинским миньонам позволяется такая манера подачи материала, то, предположил музыкант, "верхушка" это полностью одобряет или даже поощряет.

"Судя по всему, наверху это одобряется, поэтому напрашиваются два варианта: 1) Это их язык общения. 2) Они полагают, что так разговаривает их электорат. И то, и другое восхитительно", – добавил звезда.

Интернет-пользователи в комментариях выразили свое мнение на этот счет.

"Это язык мимикрии. Все понимают что надо сойти за своих, говоря на этом тюремно-казарменном суржике. А иначе будут коситься и сдадут", "С упразднением Союза стали рушиться плотины ограничений... И потекла в родную речь блатная феня. Поначалу кому-то это казалось "прикольным". С тех пор родная речь продолжает добросовестно отражать происходящее с ее носителями", "Было бы смешно, если не было бы так грустно", – оставляли под постом поклонники.

Напомним, ранее Макаревич записал песню, в которой рассказал правду о современной России и ее гражданах. Впрочем, оппозиционер не упомянул в тексте название своей родины, однако догадаться, что речь идет именно о стране-агрессоре, было вовсе не трудно.

OBOZREVATEL также сообщал, что Макаревич отреагировал на "результаты" псевдореферендумов на оккупированных украинских территориях. Он задал один меткий вопрос, ставящий под сомнение всю пропаганду Кремля.

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