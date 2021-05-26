Макаревич – о войне на Донбассе: творится черт-те что

Российский музыкант и лидер рок-группы "Машина времени" Андрей Макаревич надеется, что большой войны на Донбассе не будет. По словам артиста, сейчас во всем мире происходит что-то непонятное – "и с головами людей, и политикой".

Знаменитость отметил, что есть надежда на то, что эта волна все-таки выровняется, так как "мир и гармония тяготеют". Об этом Макаревич рассказал в программе на YouTube-канале "Власть vs Влащенко" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Кроме того, музыкант добавил, что он периодически ездит в Украину на гастроли. На вопрос, как ему наша страна, певец ответил: "Чудесная".

Напомним, Макаревич не раз высказывался в поддержку Украины и критиковал действия российской власти и лояльных ей СМИ на фоне событий Евромайдана, оккупации Крыма и Донбасса. А в феврале он заявил, что президент России Путин сделал все, чтобы число тех, кто его ненавидит, увеличилось.

Ранее Макаревич рассказал о травле в России из-за поддержки Украины. По его словам, после того как в 2014 году он выступил в Святогорске Донецкой области, против него развернулась кампания.

Коротко о знаменитости:

Андрей Макаревич – советский и российский музыкант, певец, поэт, бард, композитор, художник, продюсер, телеведущий, актер, лидер, основатель и единственный бессменный участник рок-группы "Машина времени". Заслуженный артист РСФСР, народный артист Российской Федерации.

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