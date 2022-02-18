Макаревич – о власти России: нас поставили на грань войны, поссорили со всем миром, а мы терпим

Российский музыкант, лидер и единственный бессменный участник рок-группы "Машина времени" Андрей Макаревич резко высказался о российской власти. Артист, который неоднократно поддерживал Украину, убежден, что он и его соотечественники вынуждены терпеть и страдать из-за агрессивной политики Кремля.

Смелое заявление певец разместил на личной странице в Facebook. Под его публикацией собралось немало комментариев – многие россияне согласились со словами знаменитости.

По словам Макаревича, граждан РФ "поссорили со всем цивилизованным миром", лишили законов и "поставили на грань войны". Артист обеспокоен отсутствием "свободных выборов" и отношением власти к людям, которые ее не поддерживают.

"И вот что я не могу понять – как мы всё это терпим? Нас поссорили со всем цивилизованным миром, нас поставили на грань войны, от нашего лица этому миру хамят, нам врут, водят за нос, от законов не осталось даже видимости – зачем? Человека сейчас можно судить прямо в колонии, чтоб два раза не вставать. Любой, заикнувшийся о свободных выборах – уже террорист, а править нами, видимо, собираются вечно", – высказал свое мнение музыкант.

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Несмотря на недовольство, Макаревич признался, что продолжает оставаться гражданином России. Однако терпеть отечественную политику ему удается "с колоссальным трудом".

"Я знаю, что мне сейчас прилетит: а сам-то? Не нравится – чемодан-вокзал-Израиль! И сам терплю. С колоссальным трудом", – подытожил исполнитель.

Под публикацией звезды собралось больше 15 тысяч лайков и около тысячи комментариев. Интернет-пользователи поддержали Макаревича, согласившись с его рассуждениями о безвыходности и желании изменить положение в стране.

"Никто этот ужас не поддерживает. Просто молчат и живут тихонько", "Власть схвачена крепко. Теперь приходится только приспосабливаться, скрипя зубами. Испытывая стыд", "Подождем, пока весь мир станет нормальным, а там может и мы", "С таким соседом как мы, мир нормальным не получится", "Больше всего расстраивает выученная беспомощность", – появились рассуждения в комментариях.

Стоит отметить, что Макаревич не раз высказывался в поддержку Украины и критиковал действия российской власти и лояльных ей СМИ на фоне событий Евромайдана, оккупации Крыма и Донбасса. Ранее от также заявлял, что президент России Владимир Путин сделал все, чтобы число тех, кто его ненавидит, увеличилось.

Коротко о знаменитости:

Андрей Макаревич – 68-летний советский и российский музыкант, певец, поэт, бард, композитор, художник, продюсер, телеведущий, актер. Лидер, основатель и единственный бессменный участник рок-группы "Машина времени".

В декабре 2019 года артист женился в четвертый раз на журналистке, фотографе и экскурсоводе Эйнат Кляйн. От прошлых отношений у него есть трое детей.

Как писал OBOZREVATEL ранее, Макаревич и его 37-летняя жена Эйнат Кляйн ждут ребенка. О беременности женщины заявили СМИ. Для 68-летнего музыканта этот ребенок станет четвертым.