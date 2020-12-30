Майли Сайрус призналась, что не против встречаться с Гарри Стайлсом

Популярная американская певица Майли Сайрус рассказала, что хотела бы встретиться и поцеловать британского исполнителя Гарри Стайлса. По ее словам, она бы завела с ним отношения.

О своем желании звезда заявила на радиостанции Heart. Сайрус отметила, что Стайлс выглядит очень хорошо. Об этом сообщает издание E!

Как стало известно, ведущий радио спросил у певицы, кто ей больше симпатизирует – Джастин Бибер или Гарри Стайлс. Знаменитость без раздумий указала на экс-участника группы One Direction.

Так, артистка отметила, что Бибера она знает очень давно и поэтому он для нее как семья, а вот Стайлс выглядит привлекательно.

Она считает, что у нее с певцом много общих интересов – им нравится одна и та же музыка и у них одинаковое чувство стиля.

По словам Сайрус, она чувствует близость с музыкантом и даже рассматривает отношения с ним.

Майли Сайрус рассказала, что хотела бы поцеловать Гарри Стайлса Севастополь FM

Напомним, Гарри Стайлс – это британский певец и актер, получивший известность благодаря группе One Direction и участию в шоу The X Factor в 2010 году.

Майли Сайрус – американская певица, автор песен и актриса. Получила мировую славу, снявшись в главной роли сериала "Ханна Монтана".

В 2009 году Сайрус начала встречаться с актером Лиамом Хемсвортом. 23 декабря 2018 года они поженились.

В 2019 году пара объявила о разводе.

Сайрус также имела отношения с актером Патриком Шварценеггером, моделью Стеллой Максвелл и блогером Кейтлинн Картер.

С октября 2019 года по август 2020 года она встречалась с певцом Коди Симпсоном.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее один из основателей группы One Direction и популярный британский певец Гарри Стайлс появился на обложке журнала "Vogue" в женской одежде.