Майлі Сайрус зізналася, що не проти зустрічатися з Гаррі Стайлсом
Популярна американська співачка Майлі Сайрус розповіла, що хотіла б зустрітися і поцілувати британського виконавця Гаррі Стайлса. За її словами, вона б завела з ним стосунки.
Про своє бажання зірка заявила на радіостанції Heart. Сайрус зазначила, що Стайлс має привабливий вигляд. Про це повідомляє видання E!
Як стало відомо, ведучий радіо запитав у співачки, хто їй більше симпатизує – Джастін Бібер або Гаррі Стайлс. Знаменитість без роздумів вказала на ексучасника гурту One Direction.
Так, артистка відзначила, що Бібера вона знає дуже давно і тому він для неї як сім'я, а ось Стайлс виглядає привабливо.
Вона вважає, що у неї зі співаком багато спільних інтересів – їм подобається одна і та ж музика і у них однакове почуття стилю.
За словами Сайрус, вона відчуває близькість із музикантом і навіть розглядає стосунки з ним.
Нагадаємо, Гаррі Стайлс – це британський співак і актор, який здобув популярність завдяки гурту One Direction і участі в шоу The X Factor у 2010 році.
Майлі Сайрус – американська співачка, авторка пісень і актриса. Отримала світову славу, знявшись у головній ролі серіалу "Ханна Монтана".
У 2009 році Сайрус почала зустрічатися з актором Ліамом Хемсвортом. 23 грудня 2018 вони одружилися.
У 2019 році пара оголосила про розлучення.
Сайрус також мала стосунки з актором Патріком Шварценеггером, моделлю Стелою Максвелл і блогером Кейтлін Картер.
З жовтня 2019 року по серпень 2020 року вона зустрічалася зі співаком Коді Сімпсоном.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше один із засновників гурту One Direction і популярний британський співак Гаррі Стайлс з'явився на обкладинці журналу "Vogue" у жіночому одязі.