Майли Сайрус осталась без топа во время выступления. Видео конфуза

Популярная американская певица и актриса Майли Сайрус, выступая на новогодней вечеринке в Майами (Флорида, США), оконфузилась, но быстро вышла из ситуации. Знаменитость, исполняя свой трек, потеряла верхнюю часть наряда и осталась обнаженной.

Оголенную грудь певица прикрыла рукой и отправилась за кулисы надеть одежду. Соответствующие кадры разместил журналист Дэйв Квин в Twitter (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На видео показано, как 29-летняя Майли Сайрус выступая в серебряном наряде и исполняя песню "Party in the USA", осталась без топа. Она попыталась его удержать, но вскоре отвернулась от зрителей, чтобы снять его полностью и прикрыть грудь руками.

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Звезда отправилась за кулисы переодеться, а в это время бэк-вокалисты продолжили петь песню. Вскоре Сайрус вернулась на сцену в красном пиджаке и продолжила выступление.

"Теперь все точно смотрят на меня", – пошутила артистка.

Коротко о знаменитости:

Майли Сайрус – 29-летняя американская певица, автор песен и актриса. Родом из Теннесси (США). Выступает в нескольких жанрах: поп, хип-хоп, кантри, рок. Популярность обрела благодаря роли в сериале "Ханна Монтана". Знаменитость строила отношения с актером Лиамом Хемсворотом, с которым поженились, однако в августе 2019 объявили о расставании. В 2015 году совершила каминг-аут как бисексуалка, а также заявляла, что является пансексуалкой. Майли встречалась с актером Патриком Шварценеггером, моделью Стеллой Максвелл, блогером Кейтлинн Картер и певцом Коди Симпсоном.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Майли Сайрус снялась эпатажном наряде: штаны с бахромой, множество украшений и лаковые длинные перчатки.