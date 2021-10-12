Мадонна оскандалилась на фотошопе: как звезда выглядит в реальности. Фото

В сети раскритиковали известную американскую певицу Мадонну за то, что она злоупотребляет фильтрами в социальных сетях. Фанаты заметили, что 63-летняя артистка в жизни выглядит более старой чем на фотографиях.

Звезда появилась на улицах Нью-Йорка для того, чтобы выступить с церковным хором, сообщает Daily Mail. Увидев своего кумира, многие фанаты не узнали ее, ведь в своем Instagram женщина фотошопит фотографии и использует фильтры, которые изменяют внешность (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Подписчики часто удивлялись, как после 60 лет певице удается выглядеть так молодо, а некоторые даже подозревал, что она делала пластические операции. Однако, смотря на опубликованные кадры, становится понятно, что в реальности кожа артистки вполне соответствует его возрасту.

Видео дня

Несмотря на то, что Мадонна выглядела изысканно, когда пела с другими артистами религиозные мотивы, фанаты почувствовали себя обманутыми.

Коротко о звезде:

Мадонна – американская певица, танцовщица, киноактриса, продюсер, режиссер, активистка благотворительных и правозащитных организаций;

Родилась 16 августа 1958 года в городе Бэй-Сити, Мичиган, США;

Многократная рекордсменка Книги рекордов Гинесса. В 2008 году занесена в Зал славы рок-н-ролла.

OBOZREVATEL сообщал, что 63-летняя Мадонна засветила грудь и ягодицы в форме служанки. Фанаты оценили пикантный образ звезды.