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"Люди, в какой реальности вы живете?" Ольга Сумская похвасталась роскошным отдыхом в спа-отеле и нарвалась на волну хейта. Фото

Анна Кравчук
Люди
3 минуты
1,2 т.
'Люди, в какой реальности вы живете?' Ольга Сумская похвасталась роскошным отдыхом в спа-отеле и нарвалась на волну хейта. Фото

Знаменитая украинская актриса Ольга Сумская разгневала украинцев своим новым постом, в котором похвасталась отдыхом в роскошном спа-отеле. Комплекс, в котором остановилась звезда, находится в райском уголке "Подольской Швейцарии" в Сатанове. По крайней мере, именно так выразилась народная артистка. Она заверила, что аналогов этому месту нет ни в Украине, ни в Европе. 

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Под фото Сумская написала, что ей была необходима перезагрузка и восстановление сил, которые она и получила в спа-отеле. Украинцы под соответствующим постом в Instagram попытались донести знаменитости, что в условиях полномасштабной войны такие публикации от медийных персон просто неуместны. 

Очевидно, пост актрисы был рекламным. В нем она расхвалила комплекс, его персонал и предлагаемые услуги. 

"Перезагрузка... Как нужны были эти несколько дней для восстановления сил. Мы попали в сказку! И это чудо – совершенно новый, роскошный комплекс в живописном месте Украины, природном заповеднике Медоборы! Просто впечатляющий уровень и масштаб курорта! Три этажа процедур! Консультации ведущих врачей Украины, новейшее диагностическое и медицинское оборудование, современные методы диагностики и лечения, индивидуальный подход к каждому гостю, а также целебная природа и минеральные воды Подольского края – залог восстановления жизненной силы и здоровья. Спасибо персоналу отеля за высокий профессионализм и заботу о отдыхающих", – расхвалила Сумская отель. 

"Люди, в какой реальности вы живете?" Ольга Сумская похвасталась роскошным отдыхом в спа-отеле и нарвалась на волну хейта. Фото

На снимках актриса позировала в белом халате у бассейна, а также показала, как в этом бассейне плавала. 

"Люди, в какой реальности вы живете?" Ольга Сумская похвасталась роскошным отдыхом в спа-отеле и нарвалась на волну хейта. Фото

Интернет-пользователи тем временем набросились на звезду с порцией хейта и множеством вопросов касательно цены такого отдыха и его доступности для рядовых украинцев, а также, восстанавливаются ли в комплексе раненые бойцы. 

"Такая реклама неуместна в такое время! Слышите? Война! Страшная война! Каждый день наши люди гибнут! Беда! А вы? От вас не ждала! Езжайте в госпитали, где наши бойцы", "Люди, в какой реальности вы живете?", "Сколько раненых парней в месяц восстанавливается в этом прекрасном месте?", "Не понимаю, зачем выставлять свои отпуска, кто бы ты ни был", "Да оздоравливайтесь молча. Не терзайте душу тем, у кого нет денег на такое, хоть потребность в таком лечении есть у тех, кто по окопам, кто потерял свои дома", "Сколько военных там лечится и какие семьи могут себе такую роскошь позволить? Миллионеры разве", "Зачем выкладывать те перезагрузки. Отдыхайте, но зачем это показывать всем? Взрослая же женщина, не подросток… Должны понимать", – возмущаются комментаторы. 

"Люди, в какой реальности вы живете?" Ольга Сумская похвасталась роскошным отдыхом в спа-отеле и нарвалась на волну хейта. Фото

Сумская попыталась ответить на хейт, объяснив, что она всего на три дня приехала в отель, чтобы "перевести дух и снова вернуться к работе, прежде всего волонтерской". Она поделилась, что давно мечтала побывать в этом месте, а потому о нем и рассказала.

"Люди, в какой реальности вы живете?" Ольга Сумская похвасталась роскошным отдыхом в спа-отеле и нарвалась на волну хейта. Фото

При этом артистка подчеркнула: "Это не значит, что мы не думаем о наших защитниках! Мы не забываем о них ни на минуту! Продолжаю собирать средства и поддерживать наших защитников каждый день! Кстати, сейчас много реабилитационных медицинских центров, которые специально оборудованы для восстановления и лечения воинов. Этот курорт в данном случае – семейного типа, где можно хотя бы на время забыть об ужасе, который творится вокруг". 

"Люди, в какой реальности вы живете?" Ольга Сумская похвасталась роскошным отдыхом в спа-отеле и нарвалась на волну хейта. Фото

Ранее OBOZREVATEL писал, что дочь Ольги Сумской, актриса родом из Киева Антонина Паперная после полномасштабного вторжения осталась жить в России вместе с мужем-россиянином, актером Владимиром Яглычем. Что известно о ней и ее позиции – читайте в нашем материале

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