'Люди, в какой реальности вы живете?' Ольга Сумская похвасталась роскошным отдыхом в спа-отеле и нарвалась на волну хейта. Фото

Знаменитая украинская актриса Ольга Сумская разгневала украинцев своим новым постом, в котором похвасталась отдыхом в роскошном спа-отеле. Комплекс, в котором остановилась звезда, находится в райском уголке "Подольской Швейцарии" в Сатанове. По крайней мере, именно так выразилась народная артистка. Она заверила, что аналогов этому месту нет ни в Украине, ни в Европе.

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Под фото Сумская написала, что ей была необходима перезагрузка и восстановление сил, которые она и получила в спа-отеле. Украинцы под соответствующим постом в Instagram попытались донести знаменитости, что в условиях полномасштабной войны такие публикации от медийных персон просто неуместны.

Очевидно, пост актрисы был рекламным. В нем она расхвалила комплекс, его персонал и предлагаемые услуги.

"Перезагрузка... Как нужны были эти несколько дней для восстановления сил. Мы попали в сказку! И это чудо – совершенно новый, роскошный комплекс в живописном месте Украины, природном заповеднике Медоборы! Просто впечатляющий уровень и масштаб курорта! Три этажа процедур! Консультации ведущих врачей Украины, новейшее диагностическое и медицинское оборудование, современные методы диагностики и лечения, индивидуальный подход к каждому гостю, а также целебная природа и минеральные воды Подольского края – залог восстановления жизненной силы и здоровья. Спасибо персоналу отеля за высокий профессионализм и заботу о отдыхающих", – расхвалила Сумская отель.

На снимках актриса позировала в белом халате у бассейна, а также показала, как в этом бассейне плавала.

Интернет-пользователи тем временем набросились на звезду с порцией хейта и множеством вопросов касательно цены такого отдыха и его доступности для рядовых украинцев, а также, восстанавливаются ли в комплексе раненые бойцы.

"Такая реклама неуместна в такое время! Слышите? Война! Страшная война! Каждый день наши люди гибнут! Беда! А вы? От вас не ждала! Езжайте в госпитали, где наши бойцы", "Люди, в какой реальности вы живете?", "Сколько раненых парней в месяц восстанавливается в этом прекрасном месте?", "Не понимаю, зачем выставлять свои отпуска, кто бы ты ни был", "Да оздоравливайтесь молча. Не терзайте душу тем, у кого нет денег на такое, хоть потребность в таком лечении есть у тех, кто по окопам, кто потерял свои дома", "Сколько военных там лечится и какие семьи могут себе такую роскошь позволить? Миллионеры разве", "Зачем выкладывать те перезагрузки. Отдыхайте, но зачем это показывать всем? Взрослая же женщина, не подросток… Должны понимать", – возмущаются комментаторы.

Сумская попыталась ответить на хейт, объяснив, что она всего на три дня приехала в отель, чтобы "перевести дух и снова вернуться к работе, прежде всего волонтерской". Она поделилась, что давно мечтала побывать в этом месте, а потому о нем и рассказала.

При этом артистка подчеркнула: "Это не значит, что мы не думаем о наших защитниках! Мы не забываем о них ни на минуту! Продолжаю собирать средства и поддерживать наших защитников каждый день! Кстати, сейчас много реабилитационных медицинских центров, которые специально оборудованы для восстановления и лечения воинов. Этот курорт в данном случае – семейного типа, где можно хотя бы на время забыть об ужасе, который творится вокруг".

Ранее OBOZREVATEL писал, что дочь Ольги Сумской, актриса родом из Киева Антонина Паперная после полномасштабного вторжения осталась жить в России вместе с мужем-россиянином, актером Владимиром Яглычем. Что известно о ней и ее позиции – читайте в нашем материале.

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