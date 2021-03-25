Люди, которые похожи на персонажей картин как две капли
Многие ученые утверждают, что у каждого человека на земле есть двойник, однако найти его очень не просто. Возможно, нужно искать не среди людей, а например, на картинах.
OBOZREVATEL собрал людей, которые удивительно похожи на персонажей живописи. Герои этой подборки решили пойти на художественные выставки и случайно нашли среди старинных рисунков свои портреты.
Парень совершенно неожиданно "наткнулся" на себя в художественном музее.
"Оставил свой шлем дома!" – пишет пользователь с ником Ross W.Duffin.
Мужчина увидел свою копию на картине и чуть не потерял сознание.
Девушка нашла свою пра-пра-бабушку на картине в Лувре.
Парень обрадовался, что его двойник – богатый дворянин.
Друзья подозревают, что их подруга может путешествовать во времени.
Парень нашел в Лувре своего двойника. Его зовут Иньиго Мелкор де Веласко.
Парень подозревает, что натурщиком картины был его древний родственник.
Объемная борода и прическа была в тренде несколько веков назад.
Родители прогуливались по музею и вдруг заметили, что на картине изображена их дочь.
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