Люди, которые похожи на персонажей картин как две капли

Многие ученые утверждают, что у каждого человека на земле есть двойник, однако найти его очень не просто. Возможно, нужно искать не среди людей, а например, на картинах.

OBOZREVATEL собрал людей, которые удивительно похожи на персонажей живописи. Герои этой подборки решили пойти на художественные выставки и случайно нашли среди старинных рисунков свои портреты.

Парень совершенно неожиданно "наткнулся" на себя в художественном музее.

Парень пошел в музей и встретил себя. imgur/WreckedTangled

"Оставил свой шлем дома!" – пишет пользователь с ником Ross W.Duffin.

Мужчина похож на воина. imgur/RossW.Duffin

Мужчина увидел свою копию на картине и чуть не потерял сознание.

Мужчина посетил Париж и узнал себя. imgur/realbobsnyder

Девушка нашла свою пра-пра-бабушку на картине в Лувре.

Девушка нашла свою родственницу. imgur/wolf ._. envy

Парень обрадовался, что его двойник – богатый дворянин.

У мужчин одинаковая борода. imgur/DaytonArt

Друзья подозревают, что их подруга может путешествовать во времени.

Лицом к лицу с собой в музее. imgur/Davidurbon

Парень нашел в Лувре своего двойника. Его зовут Иньиго Мелкор де Веласко.

Мужчина нашел своего двойника в Лувре. imgur/joahdato

Парень подозревает, что натурщиком картины был его древний родственник.

Нашел своего двойника в художественном музее в Цюрихе. imgur/_Melbourneer_

Объемная борода и прическа была в тренде несколько веков назад.

Двойники с перерывом в века. imgur/ArdhaChandrasana

Родители прогуливались по музею и вдруг заметили, что на картине изображена их дочь.

Родители нашли двойника ребенка в картинной галерее. imgur/hifrienditsme

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