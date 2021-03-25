Люди, которые похожи на персонажей картин как две капли

Яна Сончковская Люди 06:20, 25.03.2021

Многие ученые утверждают, что у каждого человека на земле есть двойник, однако найти его очень не просто. Возможно, нужно искать не среди людей, а например, на картинах.

OBOZREVATEL собрал людей, которые удивительно похожи на персонажей живописи. Герои этой подборки решили пойти на художественные выставки и случайно нашли среди старинных рисунков свои портреты.

Парень совершенно неожиданно "наткнулся" на себя в художественном музее.

Парень пошел в музей и встретил себя.
imgur/WreckedTangled

"Оставил свой шлем дома!" – пишет пользователь с ником Ross W.Duffin.

Мужчина похож на воина.
imgur/RossW.Duffin

Мужчина увидел свою копию на картине и чуть не потерял сознание.

Мужчина посетил Париж и узнал себя.
imgur/realbobsnyder

Девушка нашла свою пра-пра-бабушку на картине в Лувре.

Девушка нашла свою родственницу.
imgur/wolf ._. envy

Парень обрадовался, что его двойник – богатый дворянин.

У мужчин одинаковая борода.
imgur/DaytonArt

Друзья подозревают, что их подруга может путешествовать во времени.

Лицом к лицу с собой в музее.
imgur/Davidurbon

Парень нашел в Лувре своего двойника. Его зовут Иньиго Мелкор де Веласко.

Мужчина нашел своего двойника в Лувре.
imgur/joahdato

Парень подозревает, что натурщиком картины был его древний родственник.

Нашел своего двойника в художественном музее в Цюрихе.
imgur/_Melbourneer_

Объемная борода и прическа была в тренде несколько веков назад.

Двойники с перерывом в века.
imgur/ArdhaChandrasana

Родители прогуливались по музею и вдруг заметили, что на картине изображена их дочь.

Родители нашли двойника ребенка в картинной галерее.
imgur/hifrienditsme

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