Люди, які схожі на персонажів картин як дві краплі
Багато вчених стверджують, що кожна людин на землі має двійника, проте знайти його дуже не просто. Можливо, потрібно шукати не серед людей, а наприклад, на картинах.
OBOZREVATEL зібрав людей, які дивовижно схожі на персонажів живопису. Герої цієї добірки вирішили піти на художні виставки і випадково знайшли серед старовинних малюнків свої портрети.
Хлопець зовсім несподівано "наткнувся" на себе у художньому музеї.
"Залишив свій шолом вдома!" – пише користувач із ніком Ross W.Duffin.
Чоловік побачив свою копію на картині й ледве не знепритомнів.
Дівчина знайшла свою прапрабабусю на картині в Луврі.
Хлопець зрадів, що його двійник – багатий дворянин.
Друзі підозрюють, що їхня подруга може мандрувати у часі.
Хлопець знайшов у Луврі свого двійника. Його звуть Іньїго Мелкор де Веласко.
Хлопець підозрює, що натурщиком картини був його прадавній родич.
Об'ємна борода й зачіска була в тренді кілька віків тому.
Батьки прогулювались по музею і раптом помітили, що на картині зображена їхня донька.
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