Люди, які схожі на персонажів картин як дві краплі

Яна Сончковская Люди 06:20, 25.03.2021

Багато вчених стверджують, що кожна людин на землі має двійника, проте знайти його дуже не просто. Можливо, потрібно шукати не серед людей, а наприклад, на картинах.

OBOZREVATEL зібрав людей, які дивовижно схожі на персонажів живопису. Герої цієї добірки вирішили піти на художні виставки і випадково знайшли серед старовинних малюнків свої портрети.

Хлопець зовсім несподівано "наткнувся" на себе у художньому музеї.

Хлопець пішов до музею і зустрів себе.
imgur/WreckedTangled

"Залишив свій шолом вдома!" – пише користувач із ніком Ross W.Duffin.

Чоловік схожий на воїна.
imgur/RossW.Duffin

Чоловік побачив свою копію на картині й ледве не знепритомнів.

Чоловік відвідав Париж і впізнав себе.
imgur/realbobsnyder

Дівчина знайшла свою прапрабабусю на картині в Луврі.

Дівчина знайшла свою родичку.
imgur/wolf._.envy

Хлопець зрадів, що його двійник – багатий дворянин.

Чоловіки мають однакову бороду.
imgur/DaytonArt

Друзі підозрюють, що їхня подруга може мандрувати у часі.

Віч-на-віч із собою в музеї.
imgur/Davidurbon

Хлопець знайшов у Луврі свого двійника. Його звуть Іньїго Мелкор де Веласко.

Чоловік знайшов свого двійника в Луврі.
imgur/joahdato

Хлопець підозрює, що натурщиком картини був його прадавній родич.

Знайшов свого двійника в художньому музеї в Цюриху.
imgur/_Melbourneer_

Об'ємна борода й зачіска була в тренді кілька віків тому.

Двійники з перервою у століття.
imgur/ArdhaChandrasana

Батьки прогулювались по музею і раптом помітили, що на картині зображена їхня донька.

Батьки знайшли двійника дитини в галереї.
imgur/hifrienditsme

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