Российская певица Любовь Успенская призналась, что в 16 лет ей пришлось сделать аборт от женатого мужчины. По словам артистки, когда ее семья узнала о беременности, то папа бил знаменитость ремнем так, что у нее "изо рта шла кровь".

Исполнительница рассказала, что на сегодняшний день очень жалеет о том, что не оставила ребенка. Она отметила, что близкие не простили бы ей это раннее материнство. Об этом Успенская сообщила в интервью Елене Друме на YouTube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Мне повезло, что первый аборт не был для меня губительным, потом я могла беременеть и рожать. Сегодня многие девушки не могут стать мамами", – сказала певица.

Артистка добавила, что ее женатый ухажер был против ребенка и поэтому настоял на аборте. Она подчеркнула, если бы сохранила беременность, то бабушка "ее бы прокляла".

"Когда папа узнал об этом, то бил меня ремнем так, что у меня изо рта кровь шла", – заявила Успенская.

На данный момент знаменитость не держит зла на своих близких. Она не считает родителей извергами, а понимает, что тогда "просто было такое время".

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, российская певица Любовь Успенская призналась, что хочет усыновить ребенка из сиротского дома, чтобы еще раз почувствовать себя образцовой матерью.