Любимчик Тины Кароль рассказал, как она обращается с молодыми талантами

Молодой украинский вокалист OKS (настоящее имя – Виталий Окс), познакомившийся с певицей Тиной Кароль на десятом сезоне "Голоса страны", рассказал, как звезда относится к юным талантам. Он назвал бывшую наставницу "невероятной" и рассказал, как получил разрешение на перевод трека "Ноченька".

Как выяснилось, артист попытался украинизировать аж три хита Тины Кароль, но два из них не выйдут на музыкальных площадках. Об этом он рассказал в эфире телеканала М1 в рамках шоу "Министерство премьер".

Окса называют любимцем Тины Кароль не только потому, что она провела артиста в суперфинал "Голоса страны" и разрешила спеть свой хит на украинском, но и потому, что он трижды выступал с опытной исполнительницей на концертах.

"Мы общались с Тиной и работали очень долго. Этот конект продолжался с моего участия в "Голосе страны". Когда я впервые услышал о возможности переводов ее песен, я сразу написал: "Тина, пожалуйста, очень хочу попробовать". И "Ноченька "стала третьим моим переводом", – рассказал Окс.

Две предыдущие попытки по неизвестным причинам не разрешили записать и выпустить официально. Артист решил оставить в секрете, почему Тина Кароль одобрила лишь третий трек.

"Просто не скажу. Она невероятная... Я обожаю Тину и очень трушно отношусь к ней, ее таланту, систематичности, работе. Надеюсь, эта работа не будет последней", – заинтриговал Окс.

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