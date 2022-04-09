'Любимая, я поехал на работу': жена Резникова рассказала, как узнала о начале войны

После начала вторжения России в Украину жизнь телеведущей и супруги министра обороны Украины Алексея Резникова Юлии Зорий разделилась на "до" и "после" войны. Она рассказала, как узнала о нападении РФ на наше государство и что сказал ей муж.

В интервью журналу Viva Зорий отметила, что сейчас ей, как и всем украинцам, очень тяжело. Многие эмоции бурлят в сердце и разрывают его в куски.

"Любимая, я поехал на работу. Он начал войну" – этими словами рано утром моя жизнь изменилась навсегда. На "до" и "после" войны", – вспомнила телеведущая.

С первых дней вторжения в Украину она оказывает помощь на горячей линии психологической поддержки. В день принимает около 5-6 звонков, иногда меньше. Они продолжаются от 20 минут до часа в зависимости от запроса и состояния человека.

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"В первые дни войны звонков было очень много, потом произошло незначительное затишье, а впоследствии снова шквал звонков. Но этому тоже есть объяснение. Мы понимали, почему так происходит. Сначала люди звонили, потому что были растеряны и очень напуганы. Они не знали, что им делать, как правильно поступить в этой ситуации. Как спасти свою жизнь. Позже подавляющее большинство людей звонило по телефону, потому что чувствовали себя виновными... Люди страдали от того, что они недостаточно полезны, недостаточно эффективны, что могли бы больше и лучше помочь", – рассказала жена министра обороны.

Зорий отметила, что самые тяжелые звонки были те, когда люди либо теряли своих близких, либо надолго обрывались связи с ними.

Телеведущая добавляет, что война изменила ее полностью: многое переосмыслила, пересмотрела приоритеты.

"Все важное когда-то, до войны, стало совершенно незначительным сейчас. Я точно знаю, что сегодня я лучше себя вчерашнюю. В ежедневных молитвах я обещаю Богу, что мы все стали лучше. Очень не хочется подвести его в этих обещаниях..." – подчеркнула Зорий.

Как писал OBOZREVATEL, ранее супруга президента Украины Елена Зеленская призналась, как ее дети переживают войну.