Умер украинский ядерщик, бывший директор объекта "Укрытие" на ЧАЭС Валентин Купный

1 января умер 87-летний Валентин Иполитович Купный – уникальный украинский эксперт в сфере ядерной энергии и безопасности, который в свое время возглавлял Запорожскую АЭС и работал в Чернобыльской зоне отчуждения. Ядерщика не стало после продолжительной болезни.

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Об этом 2 января сообщила пресс-служба Госатомрегулирования, выразив соболезнования родным и близким украинца. Известно, что родом он из села Компанеевка Кировградской области.

Купный окончил Киевский политехнический институт (1958) с дипломом инженера-теплоэнергетика.

В зоне ЧАЭС он работал с 1988 года, а с 1989 по 2000-й занимался самым сложным объектом атомной электростанции после аварии – "Укрытием". Это изоляционное арочное сооружение над четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС, разрушенным из-за аварии.

Купный написал десятки авторитетных научных работ, создал собственные разработки. Даже после выхода на пенсию и до конца своей жизни он не прекращал работать над вопросами ядерной и радиационной безопасности, в частности над проблемами ЧАЭС и объекта "Укрытие".

В Госатомрегулировании отметили, что Купный был активным участником их Общественного совета.

"Он всегда имел свою принципиальную позицию и постоянно поднимал важные для ядерной и радиационной безопасности вопросы", – указали в ведомстве.

Пресс-служба назвала украинца человеком-легендой, настоящим профессионалом и неравнодушным гражданином своего государства.

Как писал OBOZREVATEL:

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