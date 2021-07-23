Лучшие снимки года, сделанные на iPhone: объявлены победители фотоконкурса

Победителем ежегодного конкурса Photography Awards стал Иштван Керекеш из Венгрии, который сделал фотографию "Трансильванские пастухи" на iPhone 7. Он запечатлел двух пастухов, держащих ягнят на фоне зимнего пейзажа.

Первое место в номинации "Фотограф года" занял Шаран Шетти из Индии. Он сфотографировал человека с лошадью в пустыне на iPhone X. Об этом сообщается на сайте премии IPPAWARDS (чтобы посмотреть снимки, доскролльте новость до конца).

Также в номинации "Фотограф года" второе место занял Дэн Лю за фото астронавта, гуляющего по марсианским полям на iPhone 11 Pro Max. Третье место получил Джефф Рейнер за кадр девочки, прыгающей на улице на iPhone X.

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Кроме того, еще в 16 категориях победили участники из Австралии, Германии, Бангладеша, Китая, Греции, Венгрии, Италии и других стран.

К слову, iPhone Photography Awards – масштабный конкурс мобилографии, проводящийся с 2007 года. Ежегодно жюри определяет победителей в номинациях "Фотограф года" и выбирает лучшие работы в категориях "Абстракция", "Животные", "Архитектура", "Дети", "Пейзаж" и другие.

Жюри оценивает работы, исходя из их художественных достоинств, оригинальности, тематики и стиля. За первое место помимо сертификатов можно получить золотые слитки, а второе и третье – платиновые.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, конкурс фотографий дикой природы BigPicture Natural World назвал победителей. Гран-при получила Джо-Энн Макартур из Австралии за фотографию кенгуру.