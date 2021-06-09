Победителем конкурса BigPicture Natural World стал снимок кенгуру на пожарище: топ-10 лучших в мире фото дикой природы

Конкурс фотографий дикой природы BigPicture Natural World назвал победителей. Гран-при получила Джо-Энн Макартур из Австралии за фотографию кенгуру.

Об этом сообщили организаторы конкурса на своей странице bigpicturecompetition. Фотографы, которые приняли участие в этом мероприятии, сделали все возможное, чтобы поймать нужный кадр. Своими работами они пытались вдохновить людей защищать природу и беречь нашу планету.

Мы собрали для вас топ-10 фотографий-победителей.

Фото "Надежда на сожженной плантации", автор Джо-Энн Макартур (Австралия).

Почти три миллиарда животных погибли или были перемещены в результате лесных пожаров в Австралии в 2019 и 2020 годах. Этот серый кенгуру с малышом – выжившие счастливцы.

Видео дня

Фото "Барракуда", автор Юнг-Сен Ву (Вьетнам).

Фотограф плавал с рыбами 4 дня в поисках идеального ракурса. На пятый день рыбы позволили ему присоединиться к стае. На шестой день он присоединился к рыбам без камеры.

Фото "Босс", автор Мишель Вальберг (Канада).

Медведь поднял голову, встряхнул ею, посмотрел на фотографа долю секунды, а затем снова погрузился в воду, чтобы поесть.

Фото "Клюв в клюв", автор Шейн Калин (Канада).

Причесывая перья друг друга, вороны по очереди осматривали партнера, заглядывая даже в клюв. При этом птицы разговаривали друг с другом в течение всего процесса.

Фото "Другая планета", автор Фрэн Ребре (Испания).

То, что с земли выглядело горами, оказалось потухшими вулканами, что и отражено этим кадром, сделанным с дрона облачным июньским днем. Необычная перспектива негостеприимного пейзажа создает потустороннюю атмосферу.

Фото "Кубок огня", автор Саранг Найк (Индия).

Этот гриб, освещенный простым фонариком, был одним из многих, растущих вокруг дома фотографа в сельской местности. Во время сезона дождей грибы выделяли густые желто-коричневые споры.

Фото "Знак приливов", автор Ральф Пейс (США).

Выброшенная маска для лица в форме морской черепахи привлекла внимание калифорнийского морского льва. Последствия пандемии, вероятно, сохранятся в наших океанах на долгие годы.

Фото "Сокровище на льду", автор Жмарек Яковски (Норвегия)

Из-за таяния льда в связи с изменениями климата белые медведи стремительно теряют место жительства. Этот счастливец временно поселился на небольшом айсберга – нашел приют на ночь.

Фото "Кот лесной европейский", автор Владимир Чех (Чехия).

Кот лесной европейский – редкое и неуловимое для фото животное. Чтобы поймать этот момент, фотограф изучал местность в течение нескольких месяцев.

Фото "Тяжелые переговоры", автор Аяла Фишаймер (Израиль)

Детеныш арабской рыжей лисы вынюхал в песке землеройку и начал с ней играть. Кажется, что несчастное животное просит лису помиловать его.