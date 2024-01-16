'Есть одно 'но'. Ягольник прокомментировал перевод на украинский хит Кричевского 'Киевляночка'

Музыкальный продюсер Александр Ягольник прокомментировал появление нового варианта известной песни "Киевляночка" в репертуаре певца Гарика Кричевского. Исполнитель перепел свою знаковую песню на украинском и снял к ней клип, принять участие в котором пригласил Павла Зиброва.

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В интервью OBOZ.UA Ягольник похвалил перевод (перевел песню друг Кричевского поэт Евгений Рыбчинский). Однако отметил, что "вряд ли она будет иметь такой же коммерческий успех, как в 90-е".

Напомним, певец Гарик Кричевский перепел едва ли не самую известную свою композицию "Киевляночка" (теперь называется "Кияночка") на украинском языке. В клипе на песню снялся певец Павел Зибров.

Александр Ягольник, который в свое время тоже много песен написал на русском языке, отреагировал на новый вариант песни так: "Я видел на Facebook текст, который сделал Евгений Рыбчинский для Гарика Кричевского. Это интересная и определенно очень правильная тенденция, важный шаг для настроения нашего настоящего. Перевод очень хороший. Но оригинал, конечно, лучше, вряд ли песня будет иметь такой же коммерческий успех, как в 90-е".

"Мне в детстве трудновато было читать изысканный перевод произведений Пушкина на украинский язык, который сделал сам Максим Рыльский. Поэтому мне кажется, что каждому автору сейчас лучше делать новые песни", – уверен Ягольник. Тем временем продюсер и автор песен также добавил, что не будет против, если его композиции будут переводить на украинский: "Пусть кто хочет, переводит – я не запрещаю и судиться за это точно не буду".

Полное интервью с Александром Ягольником читайте завтра, 17 января.

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