Лободу поймали на фотошопе в сети

Украинскуя певицу Светлану Лободу, которая живет и работает в России, поймали на обмане.

На опубликованном снимке заметно наличие фотошопа, который использовала артистка. Лобода опубликовала его на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

На фото артистки с отпуска у океана видно, что ей "подправили" ноги. Так, у левой ноги Лободы есть тень, которой там не должно быть, а это значит, что на оригинальном снимке нога стояла не там.

Певицу поймали на фотошопе. Светлана Лобода в Instagram

Скриншот. Светлана Лобода в Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, скандальная украинская певица Светлана Лобода поразила поклонников обнаженным снимком. Звезда опубликовала чувственное фото в своем Instagram-аккаунте. Многие фанаты певицы отметили, что их кумир выглядит очень красиво и женственно.