Лободу піймали на фотошопі в мережі

Карина Бондаренко Люди 16:20, 14.01.2021

Українську співачку Світлану Лободу, яка живе і працює в Росії, спіймали на обмані.

На опублікованому знімку помітна наявність фотошопа, який використовувала артистка. Лобода опублікувала його на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

На фото артистки з відпустки у океану видно, що їй "підправили" ноги. Так, у лівої ноги Лободи тінь, якої там не повинно бути, а це значить, що на оригінальному знімку нога стояла не там.

Співачку спіймали на фотошопі.
Світлана Лобода в Instagram
Скріншот.
Світлана Лобода в Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, скандальна українська співачка Світлана Лобода вразила шанувальників оголеним знімком. Зірка опублікувала чуттєве фото в своєму Instagram-акаунті. Багато фанатів співачки відзначили, що їх кумир виглядає дуже красиво і жіночно.

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