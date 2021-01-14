Лободу поймали на фотошопе в сети

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Люди
1,1 т.
Светлана Лобода

Украинскуя певицу Светлану Лободу, которая живет и работает в России, поймали на обмане.

На опубликованном снимке заметно наличие фотошопа, который использовала артистка. Лобода опубликовала его на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

На фото артистки с отпуска у океана видно, что ей "подправили" ноги. Так, у левой ноги Лободы есть тень, которой там не должно быть, а это значит, что на оригинальном снимке нога стояла не там.

Певицу поймали на фотошопе.
Скриншот.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, скандальная украинская певица Светлана Лобода поразила поклонников обнаженным снимком. Звезда опубликовала чувственное фото в своем Instagram-аккаунте. Многие фанаты певицы отметили, что их кумир выглядит очень красиво и женственно.

Светлана Лобода