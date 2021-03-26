Лобода устроила разбирательства с хирургом, слившим "операцию" с ней

Украинская певица Светлана Лобода пригрозила пластическому хирургу из Узбекистана судебным иском. Врач Донийора Чориев обнародовал в Instagram видео, где делает операцию на носу девушке, которая внешностью очень похожа на звезду.

Врач отметил аккаунт певицы на ролике, но она отрицает какое-либо хирургическое вмешательство. Лобода предупредила хирурга, чтобы тот готовил "большую моральную компенсацию". Об этом она сообщила в своих Instagram-stories (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).

Лобода пригрозила судом пластическому хирургу скриншот с видео

"Я сейчас хожу по эфирам, презентую свою песню. В это время в Узбекистане пластический хирург делает операцию какой-то девочке и подписывает меня. Ну что сказать, молодой человек. Так вы попали! Готовьте большую моральную компенсацию, с вами уже связались мои юристы", – пригрозила она.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская певица Светлана Лобода засветила перед публикой кольцо, которое напоминает обручальное.