Лобода устроила разбирательства с хирургом, слившим "операцию" с ней

Юля Ухина Люди 20:56, 26.03.2021

Украинская певица Светлана Лобода пригрозила пластическому хирургу из Узбекистана судебным иском. Врач Донийора Чориев обнародовал в Instagram видео, где делает операцию на носу девушке, которая внешностью очень похожа на звезду.

Врач отметил аккаунт певицы на ролике, но она отрицает какое-либо хирургическое вмешательство. Лобода предупредила хирурга, чтобы тот готовил "большую моральную компенсацию". Об этом она сообщила в своих Instagram-stories (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).

Лобода пригрозила судом пластическому хирургу
скриншот с видео

"Я сейчас хожу по эфирам, презентую свою песню. В это время в Узбекистане пластический хирург делает операцию какой-то девочке и подписывает меня. Ну что сказать, молодой человек. Так вы попали! Готовьте большую моральную компенсацию, с вами уже связались мои юристы", – пригрозила она.

Пластический хирург выдал пациентку за Лободу
Instagram dr_choriyev
Пластический хирург попал в скандал из-за Лободы
Instagram dr_choriyev
Пластический хирург выдал пациентку за Лободу
Instagram dr_choriyev

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская певица Светлана Лобода засветила перед публикой кольцо, которое напоминает обручальное.

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