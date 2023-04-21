LOBODA с аншлагом открыла новый благотворительный мировой тур

17 апреля популярная украинская певица дала концерт в Праге, который прошел с огромным успехом, а за два дня своим масштабным шоу покорила и столицу Германии. Кроме того, артистка успела посетить крупнейший в Европе приют для украинских беженцев и выступить на сцене вместе с коллективом юных переселенцев.

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После безумного успеха своего нового альбома "Made In U", который сразу же после релиза стал рекордно популярен в Украине, LOBODA впервые представила свою новую сольную программу на концертах в Праге и Берлине. Выступления певицы вызвали абсолютный фурор среди жителей европейских столиц – живая очередь из поклонников, ждавших встречи со своей любимой артисткой, протянулась на десятки метров. В рамках масштабного шоу LOBODA, вместе с новыми хореографическими постановками, исполнила украиноязычные треки "Градус 100", "Карма" и "Два незнайомці", которые уже успели стать хитами.

В Праге трогательным сюрпризом стало завершающее выступление концерта. Певица исполнила легендарный "Щедрик" вместе с юными талантливыми представителями детской благотворительной организации "Кроки добра", которая помогает маленьким беженцам из Украины и их родителям, а также функционирует как общеобразовательный центр.

Также певица посетила территорию бывшего аэропорта Тегель в Берлине, где находится крупнейший в Европе приют для украинских беженцев, в котором в настоящее время живет почти 4 000 переселенцев Они временно потеряли дом, но не потеряли веру в победу и надежду на лучшую жизнь на родной земле. Встреча Лободы с частью украинцев стала действительно трогательной.

"Мое сердце разрывается от боли за каждого украинца и украинку, которые потеряли родной дом из-за войны. Но мы нация несокрушимых и непобедимых, безумная сила в наших ДНК. Я уверена, что на жителей моей страны ждет счастливое будущее в собственных домах, на собственной земле. И мы вместе с командой сделаем все возможное, чтобы помочь этому произойти как можно скорее", – прокомментировала певица.

Вместе с артисткой вынужденные переселенцы пели патриотические песни, делились личными переживаниями и ужинали лакомствами, которые привезла певица, заранее узнав список необходимых продуктов питания и предпочтений жителей центра.

"Я продолжаю делать то, что делаю лучше всего - создавать песни, отдавать себя на сцене людям, и главное – это сегодня дает мне возможность помогать и вкладывать в наше свободное будущее в Украине. Наши встречи особенные и сегодня они наполнены другим содержанием – погрузиться в мир музыки, оторваться на несколько часов от внешнего мира, при этом знать, что каждое ваше присутствие помогает десяткам семей вернуться к себе на родную землю в восстановленные дома", – рассказывает о начале мирового благотворительного тура LOBODA.

Певица уверена, что совсем скоро украинцы придут к тому, за что все так борются – до победы. По ее словам, каждое шоу Made in U – это еще один вызов горькому времени, в котором мы живем.

Следующими грандиозное шоу артистки совсем скоро увидят жители других городов Германии, а также в Австрии, Азербайджане, Грузии, Латвии, Испании, Португалии и Молдове.