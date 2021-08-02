Лилия Ребрик впечатлила фигурой в купальнике без бретелек. Фото

40-летняя телеведущая и актриса Лилия Ребрик отправилась на отдых в солнечную Болгарию вместе с мужем Андреем Диким. Звезда порадовала поклонников горячими кадрами с отдыха и похвасталась стройной фигурой.

Соответствующие фото телеведущая порадовала подписчиков в Instagram. Лилия позировала на берегу Черного моря в бикини с верхом без бретелей, которое подчеркнуло ее стройную и подтянутую фигуру.

Пляжный лук она дополнила солнцезащитными очками, распущенными волосами, а на ее лице не было ни грамма косметики.

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Также знаменитость опубликовала снимок, где она в объятиях мужа Андрея. Лилия написала: "Август, море и любовь… А про работу мы подумаем завтра".

Поклонники звезды засыпали звездную пару комплиментами в комментариях:

"Самые прекрасные, солнечные, любимые", "Самая лучшая и красивая пара Украины", "Вы такая классная семейная пара. Счастья вам", "Класс, романтика", "Моя любимая пара! Глядя на вас, веришь в любовь и счастливый брак. Браво, вы лучшие, – пишут в сети.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Лилия Ребрик занимается спортом и результат своих физических нагрузок она продемонстрировала публично. Телеведущая сделала шпагат прямо в воздухе.