Лилия Ребрик с мужем в свадебных нарядах вызвали ажиотаж в сети. Фото

40-летняя телеведущая и актриса Лилия Ребрик устроила свадебную фотосессию со своим мужем, танцором Андреем Диким. Таким образом пара решила отпраздновать 10-летие своего брака, восхитив фанатов.

Лилия позировала в белом облегающем платье с длинным шлейфом, а Андрей – в черном костюме и галстуке-бабочке. Соответствующие снимки знаменитость обнародовала в личном аккаунте в Instagram (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Видео дня

Как отметила телеведущая, розовая свадьба стала поводом для них почувствовать себя снова молодоженами.

"Мы как новенькие… Не верится, что мы уже 10 лет вместе, что у нас уже две такие прекрасные доченьки, а самое главное, что у нас так много всего впереди! Столько планов! Столько желаний!" – написала звезда.

Напомним, что Лилия и Андрей воспитывают Диану (родилась 30 августа 2012 года) и Полину (30 апреля 2018-го).

Ребрик подчеркнула, что десятилетие брака – это только начало. Она порадовалась, что ей удалось встретить такого мужа.

"Мне так нежно, так весело и так спокойно с тобой. Всегда! Веди меня по жизни… как в танце", – обратилась знаменитость к Дикому.

Ребрик познакомилась с Диким в 2011 году на "Танцях з зірками", при чем Андрей тогда состоял в гражданском браке, а у Лилии тоже были отношения. Свадьбу пара сыграла в том же году 23 декабря.

Телезвезда не считает себя разлучницей: ранее она говорила, что мужчина сам сделал свой выбор.

В комментариях пользователи сети поздравили влюбленных и пожелали им счастья. Многие отметили, какое красивое белое платье выбрала Лилия.

"Богиня и Аполлон", "Платье бомба, Лиля в нем шикарная", "Волшебные фотографии. Восторг!" – пишут подписчики.

Видео, которым делилась звезда в Instagram:

Коротко о знаменитости:

Лилия (Лилиана) Ребрик – 40-летняя украинская актриса и телеведущая, мастер спорта по художественной гимнастике. Родилась в городе Черновцы.

В 2011 году заняла второе место в шоу "Танці з зірками" на телеканале СТБ в паре с Андреем Диким.

Как писал OBOZREVATEL, недавно Ребрик поучаствовала в шоу "Маска" на телеканале "Украина". Она выбыла из проекта на третьем эфире. Зрители узнали, что Лилия скрывалась за костюмом элегантной и изысканной Феи.