Лилия Ребрик в обтягивающих лосинах сделала шпагат в воздухе. Фото

Украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрик во время тренировки продемонстрировала свою растяжку, сделав шпагат прямо в воздухе. Она позировала белой футболке и черных лосинах.

На своей странице в Instagram звезда опубликовала соответствующий снимок (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы). В кадре она была запечатлена с улыбкой на лице. Так, актриса сделала упражнение на спортивной площадке, закинув одну ногу на высокий турник.

"Коротко о сегодняшнем дне: прямой эфир "Ранку з Україною", репетиция в театре и шпагат! А как Ваш день прошел?" – поинтересовалась ведущая.

Видео дня

Поклонники были в восторге от увиденного, поэтому в комментариях не жалеют комплиментов для Ребрик. Вот, что они пишут по этому поводу:

"Вот это растяжка!", "Да. Шпагат на все 100", "Форма супер!", "Вау", "Боже!", "Ого", "Идеально", "Красиво", "Лилия, вы пример для подражания! Если честно, вы моя мотивация и это работает. Спасибо огромное!".

Лилия Ребрик – украинская актриса и телеведущая. С 2001 года работает в Киевском академическом Молодом театре, а с 2017 – ведущая утренней программы "Утро с Украиной" на телеканале Украина.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали, как украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрик изменилась за 10 лет. Фанаты в комментариях отметили, что годы делают ее только лучше.