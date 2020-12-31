Лилия Ребрик показала архивные снимки в образе Снегурочки

Известная украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрик поделилась с поклонниками фото с детства и юности, когда она была на новогодних мероприятиях в образе Снегурочки. По ее словам, в тот период эта роль была мечтой многих девочек.

Соответствующие снимки знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram. Так, Ребрик была Снегурочкой и в саду, и в школе, и в институте (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Кроме того, в этом образе телеведущая успела поработать в Молодом театре, в Украинском доме и во дворце "Украина".

Лилия Ребрик в детстве Instagram Ребрик

Напомним, Лилия Ребрик – украинская актриса и телеведущая. С 2001 года работает в Киевском Академическом Молодом театре.

В 2006 году стала ведущей прогноза погоды на телеканале СТБ.

В 2008 году – ведуча талант-шоу "Танцуют все". С 2009 вела проект "Невероятные истории любви" на СТБ.

В 2015-2017 снялась в сериале "Останній москаль" в роли сельской продавщицы Ирины.

С 2017 года – ведущая утренней программы "Утро с Украиной" на телеканале Украина.

Лилия Ребрик в образе Снегурочки Instagram Ребрик

Лилия Ребрик на новогоднем мероприятии Instagram Ребрик

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лилия Ребрик заявила, что для сохранения фигуры не придерживается какой-то конкретной диеты, однако старается правильно питаться.