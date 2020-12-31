Лілія Ребрик показала архівні знімки в образі Снігуроньки

Відома українська акторка і телеведуча Лілія Ребрик поділилася із шанувальниками фото з дитинства та юності, коли вона була на новорічних заходах в образі Снігуроньки. За її словами, у той період ця роль була мрією багатьох дівчаток.

Відповідні знімки знаменитість опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Так, Ребрик була Снігуронькою і в саду, і в школі, і в інституті (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Крім того, в цьому образі телеведуча встигла попрацювати в Молодому театрі, Українському домі та палаці "Україна".

Лілія Ребрик у дитинстві Instagram Ребрик

Нагадаємо, Лілія Ребрик – українська акторка і телеведуча. З 2001 року працює в Київському Академічному Молодому театрі.

У 2006 році стала ведучою прогнозу погоди на телеканалі СТБ.

У 2008 році – ведуча талант-шоу "Танцюють всі". З 2009 вела проєкт "Неймовірні історії кохання" на СТБ.

У 2015-2017 знялася в серіалі "Останній москаль" у ролі сільської продавчині Ірини.

З 2017 року – ведуча ранкової програми "Ранок з Україною" на телеканалі Україна.

Лілія Ребрик в образі Снігуроньки Instagram Ребрик

Лілія Ребрик на новорічному заході Instagram Ребрик

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лілія Ребрик заявила, що для збереження фігури не дотримується якоїсь конкретної дієти, однак намагається правильно харчуватися.