Лидеру украинской группы 'Пошлая Моллы' запретили въезд в ЕС на 10 лет: где сейчас Кирилл Бледный и что говорит о войне

Лидер русскоязычной группы из Харькова "Пошлая Молли" Кирилл Бледный в ближайшие 10 лет не сможет попасть ни в одну страну Евросоюза. Произошло это на фоне скандального заявления о польском языке и "шуток" о вступлении Польши в Российскую Империю. Извинения ему не помогли.

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Сначала артисту запретили въезд в ЕС на три года, но позже этот срок увеличился до 10. Несмотря на это, Бледный все же собрался жить в Европе, а именно в Лондоне, Великобритания, рассказал он в интервью росмедиа. Следует отметить, что Англия не входит в состав ЕС.

С начала полномасштабного вторжения Кирилл Бледный уехал из Украины в Польшу. С тех пор на Родину не возвращался. После своего скандального заявления украинец-предатель начал кочевать по странам Европы.

"На следующий день после этого скандала мы просто сели в тачку и уехали в Вену (Австрия), чтобы не вылетать через Польшу. Из Вены уже улетел в Тбилиси (Грузия). Когда вся эта ситуация улеглась немного, когда мне перестали поляки наваливать в личные сообщения, я понял, что уже ничего страшного не будет. Я поехал в Вильнюс (Литва) писать альбом, и на границе с Вильнюсом меня задержали. Я там просидел несколько часов, потом пришла женщина и сказала: "Вам закрыт въезд на три года". Когда мы попытались подать апелляцию, нам пришла бумажка, что запрет уже продлен до 10 лет", – вспомнил артист.

Однако предателю все равно на запрет, ведь он получил так называемую талант-визу в Англию и из Грузии, где он сейчас проживает, скоро переедет в Лондон. В то же время, английский язык он учить не планирует. Более того, на Родину – возвращаться не собирается, так же как и в Россию, где долгое время выступал и жил.

Впрочем, он до сих пор высказывается против войны в Украине, хотя избегает упоминаний о боевых действиях. Чаще всего в его речи фигурируют лишь даты, например "два с половиной года назад".

Как ранее писал OBOZ.UA, "Пошлая Молли" все еще сотрудничает с россиянами. Группа уже более 5 лет поддерживает связь с креативной студией – Indigo Flow, но участники даже не задумывались разорвать связи с компанией, расположенной в Санкт-Петербурге. Более того, Кирилл Бледный получает гонорары по прослушиванию песен в рублях.

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